* Por: Jornal Montes Claros - 22 de janeiro de 2020.

WhatsApp começa a liberar Modo Escuro no Android; veja como ativar

O WhatsApp começou a liberar, na noite desta terça-feira (21), o aguardado Modo Escuro. Também conhecido como modo noturno ou “dark mode“, o tema está disponível na última versão Beta do mensageiro para usuários de Android, que já pode ser baixada na Google Play Store por usuários do programa de testes. A novidade chega ao aplicativo para seguir a mesma tendência dos sistemas Android 10 e iOS 13, além de softwares como Messenger, Instagram, Twitter e Telegram.

O tema escuro do WhatsApp para Android chega ao sistema do Google na versão de número 2.20.13 do mensageiro. A ativação do tema é simples, e pode ser feita no menu de configurações. Antes, é necessário baixar a última versão Beta do aplicativo. O modo noturno do WhatsApp também está em desenvolvimento no iPhone (iOS), mas não há previsão de chegada do recurso à plataforma da Apple.

Como deixar o WhatsApp preto com o Modo Escuro?

Para ativar o Modo Escuro do WhatsApp, é necessário estar com a última versão Beta do mensageiro instalada no seu celular.