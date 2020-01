* Por: Jornal Montes Claros - 28 de janeiro de 2020.

Mulher propõe duelo entre marido e amante para definir com quem ficaria, mas ideia acaba em morte

A história parece até ficção, mas é verdade. A lituana Asta Juskauskiene se divorciou do marido Giedruis Juskauskas em dezembro de 2018 por causa de um amante. Mas Londres, onde o trio mora é pequena demais para eles e a história foi se tornando muito mais estranha que uma traição.

Mesmo com o fim do casamento, Asta, de 35 anos, continuou se encontrando com o marido, enquanto também se relacionava com o amante. Mas os rivais, que sabiam um do outro, queria exclusividade no relacionamento e a temperatura começou a subir.

Para resolver essa situação complicada, Asta tebve uma “ótima” ideia: um duelo medieval entre os dois, onde quem vivesse ficaria com o coração dela. O confronto rolou em um beco escuro de Stratford, no Reino Unido.

Mantas, o amante, ganhou, matando o ex-marido Giedruis, com 35 facadas. A vítima foi deixada no chão, sangrando até morrer. Como esperado, a dupla de sobreviventes foi presa e a justiça inglesa não deve pegar leve. O amante foi condenado por homicídio doloso e Asta também foi condenada, por conspiração para assassinato. A expectativa é que eles peguem prisão perpétua.