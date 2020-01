Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de janeiro de 2020.

Norte de Minas – Menina de dois anos morre após parte de uma parede cair em cima dela em Olhos D’Água

Norte de Minas – Uma menina de dois anos e sete meses morreu após parte de uma parede cair em cima dela na zona rural de Olhos D’Água, no Norte de Minas Gerais, nesta segunda-feira (27). Ana Júlia Fernandes de Lima, morava com a família em um assentamento na Comunidade de Pindaíba. O último Boletim da Defesa Civil de MG confirmou 47 mortes causadas pela chuvas no Estado.