* Por: Jornal Montes Claros - 29 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Rodoviária de Montes Claros possui serviço de “achados e perdidos”

Montes Claros – O mês de janeiro está terminando e é esperado que o fim do período de férias escolares faça com que o volume de pessoas circulando pelo Terminal Rodoviário Ildeberto Alves de Freitas (Rodoviária de Montes Claros) aumente substancialmente.

De acordo com o auxiliar administrativo Luiz André de Brito, nos períodos em que o terminal recebe mais usuários, como os meses de janeiro, julho e dezembro, é comum que os funcionários encontrem mais pertences perdidos nas dependências da Rodoviária.

Os pertences achados são etiquetados com informações como local, data e hora em que foram encontrados e ficam armazenados à espera do proprietário. A maior parte dos objetos achados é formada por documentos pessoais e por malas de viagem. “São, em sua maioria, carteiras de identidade, cartões de bancos e malas. Mas já encontramos até um andador”, conta.

Os objetos podem ser recuperados pelo proprietário de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, no segundo andar do prédio da Rodoviária, onde ficam as salas da administração do terminal.