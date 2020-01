Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Workshop sobre Planejamento Financeiro em Montes Claros

Montes Claros – Com a retomada das atividades e a expectativa de aquecimento na economia, nada melhor do que planejar os negócios para este ano. Para auxiliar os empreendedores nessa tarefa, o Sebrae Minas realiza gratuitamente, o Workshop Planejamento Financeiro. O evento será realizado na próxima quinta-feira (30), ás 19h, na sala de treinamento do próprio Sebrae, em Montes Claros.

A ação será ministrada pelo consultor de finanças Eric Darioli, que destaca a importância de um bom planejamento para o sucesso dos negócios. “Ao fazer um planejamento financeiro no início do ano, o empreendedor consegue definir suas prioridades, metas e objetivos e poderá fazer ajustes ao longo dos meses”, ressalta.

Utilizando uma metodologia simples e prática, o consultor irá abordar conceitos de planejamento financeiro pessoal e empresarial, endividamento, inadimplência, como lidar com juros, e novos hábitos e atitudes para lidar com dinheiro.

As inscrições são gratuitas as podem ser feitas pelo site Sympla e também na agência do Sebrae, que fica na av. Mestra Fininha, 1448, bairro Funcionários, mesmo local onde será realizada o evento. As vagas são limitadas

Serviço

Workshop Planejamento Financeiro

Data: 30 de janeiro

Horário: 19h

Local: Sebrae Montes Claros – na Av Mestra Fininha, 1448- Bairro Funcionários

Inscrições: https://www.sympla.com.br/workshop-planejamento-financeiro__771746

ou na agência do Sebrae – 38 32247350