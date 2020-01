5 piscinas naturais mais bonitas do litoral norte da Bahia

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de janeiro de 2020.

Em verdadeiros paraísos tropicais, as piscinas naturais baianas conquistam a todos com sua natureza exuberante. Conheça as mais fascinantes!

Como já dizia a canção, o Brasil é um país tropical bonito por natureza e, dentre todos os seus destinos deslumbrantes, as praias com piscina natural do litoral norte baiano se destacam.

Mais do que oferecer beleza incontestável, elas também proporcionam indescritíveis sentimentos de paz e tranquilidade, transformando-se em locais ideais para quem precisa descansar o corpo e, principalmente, espairecer a mente.

As 5 praias com as mais bonitas piscinas naturais baianas

Existem diversas opções de piscinas naturais nas praias da Bahia, mas sempre há aquelas que se sobressaem dentre as demais.Confira!

1. Praia do Forte

A Praia do Forte conta com inúmeras virtudes inteiramente naturais que chamam a atenção dos turistas. Além disso, é um local atrativo e completo, pois engloba tanto o mar quanto a história e cultura.

Normalmente, os visitantes têm a intenção de conhecer o Projeto Tamar e desfrutar a praia em si. No entanto, a aproximadamente 15 minutos de caminhada, existe a Praia do Papa Gente, onde se encontram as piscinas naturais da região.

À primeira vista, pode ser difícil acreditar que as piscinas existem, devido à agitação das águas desse mar. Entretanto, seguindo mais adiante dos recifes de corais, é possível encontrar um mar calmo de águas rasas.

Para chegar até as piscinas é necessário utilizar embarcações, e as opções disponíveis são grandes barcas e jangadas menores.

2. Praia do Espelho

A Praia do Espelho situa-se na Ilha de Trancoso, que está se transformando em um dos destinos mais procurados da Bahia. Esse aumento de buscas se deve ao fato de diversos eventos terem sido realizados no pequeno paraíso, colocando-o em evidência.

Além de ser a mais famosa praia de toda a ilha, a Praia do Espelho foi batizada dessa forma graças às suas águas cristalinas e, em toda a sua extensão, há quiosques que vendem os mais deliciosos quitutes baianos.

Suas piscinas naturais se formam durante a maré baixa e, para chegar até elas, basta caminhar entre os arrecifes. A maior parte das piscinas está na direção leste da praia, e em todas elas há como mergulhar e observar as espécies de peixes da região.

3. Praia de Taipu de Fora

A Praia de Taipu de Fora está localizada na Península de Maraú, um dos mais deslumbrantes paraísos do Nordeste.

Na região, há diversas atividades para aproveitar o verão da melhor forma e duas alternativas para curtir as piscinas naturais: as piscinas situadas ao leste são de mais fácil acesso, pois são mais próximas da costa e mais rasas. Inclusive, por esse motivo, atraem mais turistas.

Entretanto, as piscinas ao oeste são ideais para quem pretende praticar mergulho e conhecer a flora e a fauna do lugar, pois são mais profundas e um pouco mais afastadas da faixa de areia.

Ambas as opções podem ser acessadas simplesmente andando entre as pedras, porém, na segunda, também há pequenas jangadas disponíveis, que deixam o viajante na área desejada.

4. Praia de Tassimirim

A Praia de Tassimirim fica dentro da Ilha de Boipeba e é repleta das mais estonteantes piscinas naturais.

Para chegar até a praia, é necessário fazer uma trilha simples a partir da Praia da Boca da Barra, que dura cerca de 10 minutos e, sem dúvidas, cada segundo vale muito a pena.

Por esse motivo, não há muitos turistas em Tassimirim. O lado bom é que, além da maior privacidade, as piscinas não possuem aglomerações, sendo ideais para o banho.

5. Praia de Moreré

A Praia de Moreré atrai turistas de todo o mundo. Situada em Cairu, para chegar até ela é preciso realizar uma travessia de barco.

Suas piscinas naturais são formadas na maré baixa e há alguns quilômetros da faixa de areia. Através de uma simples flutuação, uma vista incrível de corais, recifes e diversas paisagens maravilhosas é proporcionada.

Para aproveitar as piscinas de Moreré ao máximo, é importante que o passeio seja feito cedo. No entanto, existe também a possibilidade de se hospedar pela região.

Além disso, também há como praticar mergulho e, caso o visitante não possua os equipamentos necessários, encontrar guias que os disponibilizam para aluguel é bem fácil.

É importante ressaltar que, por mais que conhecer todas essas piscinas se trate de simples passeios ao ar livre, alguns cuidados em relação à maré devem ser tomados, já que durante a maré alta todas elas se tornam inacessíveis.

Portanto, consulte as tábuas de maré, evite os períodos de chuva e verifique a fase da lua — pois ela é um indicativo do nível de agitação das águas dos mares.