Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de janeiro de 2020.

Acessórios originais para carros: 5 principais benefícios

Quando se fala em acessórios originais para carros, os seus benefícios são praticamente óbvios, sendo um dos principais manter a saúde do seu veículo. Sim, utilizar produtos piratas pode resultar em uma infindável dor de cabeça.

Acessórios compreendem quaisquer peças ou componentes opcionais ou não instalados no veículo fora da fábrica, podendo assumir funções vitais ou mesmo estéticas como a capa esportiva de freio.

Mas independente disso, contar com fabricantes e marcas confiáveis resultarão em inúmeros benefícios! Dessa forma, nós da Auto Originais separamos as principais vantagens de contar somente com acessórios originais!

Curioso? Continue lendo esse texto e descubra mais!

Afinal, quais as vantagens de acessórios originais para carros

Existem inúmeros benefícios em contar somente com acessórios confiáveis, separamos os 5 principais abaixo.

1 – Controle de qualidade e suporte

Muitos acessórios são integrados com funcionalidades importantes, algumas delas visam garantir a segurança do bem e também de todos os passageiros.

Um exemplo muito prático disso é o alarme. Já imaginou acioná-lo o carro e o alarme falhar em trancar todas as portas. Mesmo que o mesmo dispare caso o veículo indevidamente aberto, ainda assim pode ser tempo suficiente para perder algum pertence importante.

Sendo assim, o controle de qualidade dos acessórios automotivos garantem que eles sempre desempenhem a sua função sem erro.

Ademais, empresas realmente confiáveis contam com um programa de garantia, validando a qualidade do produto, algo que não acontece com produtos piratas. É sempre bom ter essa proteção extra, especialmente quando se tratam de acessórios caros como uma central multimídia.

2 – Durabilidade

Quando se compra um produto não genuíno deve-se também estar disposto a gastar mais a longo prazo. Acessórios pirata nunca irão durar tanto quanto aqueles feitos por fabricantes de confiança.

E não se trata somente da durabilidade, a própria garantia, como falamos acima, faz toda a diferença, oferecendo uma camada extra de proteção ao investimento.

3 – Segurança

Falamos acima sobre o exemplo do alarme, contudo, existem casos muito mais sérios que lidar com a probabilidade de um furto.

Um simples tapete que não tenha as medidas corretas podem fazer com que todo o veículo tenha um comportamento inesperado. Isso aconteceu em 2009, quando um tapete mal planejado prendeu o acelerador de um carro nos Estados Unidos, causando uma acidente fatal.

Outro exemplo que a segurança pode ser comprometida é ao instalar capa esportiva de freio de má qualidade. Esse é um item plástico e pode derreter e infiltrar as pastilhas e os discos de freios.

Sendo assim, segurança é um dos principais motivos pelos quais contar sempre com acessórios originais para carros é a melhor ideia!

4 – Não acabar com a garantia do seu carro

Algumas fabricantes dão até 5 anos de garantia na compra de um carro zero, contudo, essa garantia pode ser afetada ao utilizar acessórios piratas. Cada fabricante emprega os seus próprios termos no contrato, sendo assim, é importantíssimo ler com atenção na hora da compra.

Outro ponto para estar sempre atento é que concessionárias também revendem acessórios não homologados. Sendo assim, fique atento e somente compre o que tiver o aval da marca do seu veículo.

Sendo assim, outro benefício é saber que a sua garantia estará válida se precisar dela.

5 – Consciência tranquila

Imagine que você acabou de colocar um acessório não homologado em seu carro e ele tem conexão direta com o sistema elétrico. Alguns meses depois todo o sistema elétrico do carro sofre um curto circuito.

Esse não é um concerto necessariamente barato e certamente poderia ter sido evitado. Nesse momento, você pode ter perdido não só a garantia de fábrica do seu carro como terá que pagar pelo conserto.

Como saber se a causa desse problema não foi decorrente do uso de produtos não homologados ou mesmo piratas? É importante ter em mente que acessórios originais para carros não são uma opção, mas são, em fato, necessários para garantir a segurança de todos.