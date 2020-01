Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de janeiro de 2020.

Conheça as tendências de decoração para 2020

Conforto se destaca como critério principal

Pensando em trocar os móveis da sala ou de outro cômodo? Atente-se às tendências para esse ano que trazem propostas de ambientes mais aconchegantes, para ninguém apontar defeito.

Das estampas, passando pelas cores e olhando para detalhes como azulejos, os designers terão um espaço propício para explorar as ideias, e os consumidores certamente vão aderir a várias delas. Confira as tendências!

Cozinha

Ela voltou a ser o coração da casa de muitas pessoas. Ambiente propício para reunir pessoas e compartilhar momentos, as cozinhas estão dando adeus ao branco asséptico.

Em sites de referências, as cozinhas coloridas monocromáticas têm sido vistas há um tempo. Em 2020, elas viram as favoritas de quem quer o cômodo mais aconchegante, realçando a luminosidade natural do ambiente.

Tons escuros, como verde, azul e marrom, dão sobriedade ao cômodo e proporcionam um aspecto vintage. Tons de cinza, vermelho e tons neon são mais modernos e conversam com ambientes abertos e bem iluminados.

Sala/Living rooms

As padronagens abstratas, ainda bastante geométricas, invadem os cômodos mais frequentados da casa. Elementos que recebem esse estilo são as almofadas, que ganham cases em diferentes cores e formas. Muitas referências modernas e das vanguardas artísticas do começo do século passado também estarão com tudo.

Sem se conter no sofá, a mesma proposta de abstrações invade os tapetes e até mesmo suportes de objetos.

Paredes

Item obrigatório nos apartamentos de jovens adultos dos centros urbanos, os cartazes, ou colagens, surgem como proposta prática de decoração, bastante personalizada. Para os mais econômicos, é possível, inclusive, fabricar lambes — adesivo de baixo de aplicação improvisada — em casa.

Outra aposta para tomar conta de diferentes ambientes é o tom sobre tom. Assim como na cozinha, a ideia é tornar o cômodo monocromático, utilizando tons pastéis, tanto na pintura como na mobília e demais objetos.

O conforto é a principal palavra para as tendências do ano. Junto a isso, embasados na cromoterapia — uso de cores no dia a dia para aliviar estresse, por exemplo —, os azulejos voltam como opção fácil para mudar a cara de um ambiente. Não só no banheiro e na cozinha, eles ganham aplicações em cabeceira de camas, varandas e halls de entrada.

Vegetação

Tão necessária, a sustentabilidade também aparece no design de inúmeras maneiras. Com uma maior procura por alimentos orgânicos, pessoas estão iniciando pequenas hortas em casa, além das “minisselvas urbanas”.

A estética orgânica e natural dialoga com a prioridade do ano, o conforto, além de ajudar a harmonizar a temperatura ambiente, melhorar o ar e aproximar você da natureza. O verde, naturalmente, traz um charme para a casa, além de conseguir reduzir o estresse que só quem vive nas grandes cidades entende.

Móveis em madeira, pequenos vasos artesanais e ambientes de fácil circulação fazem composição em conjunto com as plantinhas.

Casa com cara de casa

Mantendo o visual moderno, mas ficando mais preenchidas com sofás grandes, almofadas de chão, poltronas e móveis de descanso, as casas voltam a ter cara de ambiente para relaxar.

Para 2020, a prioridade pelos momentos de conforto e bem-estar vai definir as escolhas de quem está pensando em mudar a decoração, nem que seja trocando apenas um vaso do corredor.

Mais do que atentar às tendências, as pessoas estão preferindo usar seu próprio gosto estético, deixando ambientes como casas e escritórios pessoais com mais personalidade.

Lugares mais reconhecíveis aumentam nossa sensação de bem-estar, tão necessária e procurada hoje em dia.