* Por: Jornal Montes Claros - 30 de janeiro de 2020.

Cosméticos e outros produtos que amenizam os efeitos do suor excessivo

A sudorese pode ser constrangedora para algumas pessoas, mas há como resolver o problema.

Com a chegada do verão, é normal começar a suar um pouco mais, especialmente naqueles dias em que os termômetros marcam temperaturas mais altas. No entanto, para algumas pessoas, essa pode ser uma época bastante constrangedora, principalmente ao levantar o braço e observar as famosas “pizzas” de suor.

Apesar de se tratar de uma forma de o organismo manter a temperatura corporal, há quem sofra com a hiperidrose, que nada mais é do que a sudorese em excesso. Para diminuir o desconforto causado pelo suor, é possível contar com alguns produtos que podem ser aliados em todas as épocas do ano.

Fatores que contribuem para a sudorese

Suar é absolutamente normal, apesar de existirem casos de pessoas que suam demais. Entre os principais fatores que fazem você suar estão:

Temperaturas elevadas

Qualquer dia com temperaturas mais altas vai fazer você suar e sentir calor. Nesses dias, é indicado evitar alguns tipos de tecidos, pois eles contribuem para que você sue ainda mais. O poliéster é um deles.

Prática de exercícios

Não importa quantos graus está fazendo, se você faz alguma atividade física, estará fazendo um esforço. Mesmo uma simples caminhada já pode ser considerada um exercício.

Então, se não quer se incomodar com o suor enquanto está no trabalho, por exemplo, evite longas caminhadas na hora do almoço.

Desodorante errado

Se você errou na escolha do desodorante, também pode se incomodar com a sudorese. Quem tem tendência a suar um pouco mais precisa apostar nas versões de toque seco, em spray, e evitar os roll-on. Também é indicado se atentar a alergias. Se o desodorante tem perfume e está irritando as axilas, você pode suar mais e se incomodar com algum odor desagradável.

Alimentos termogênicos

Existem alimentos que elevam a temperatura do corpo ao acelerar o metabolismo, tanto que são indicados para quem deseja perder peso. Se você quer suar um pouco menos, é recomendado evitar qualquer bebida ou comida que tenha essa característica.

Um exemplo é o café. Apesar disso, qualquer líquido com cafeína também é termogênico.

Produtos para aliviar o desconforto do suor

Alguns produtos e cosméticos são indicados para você se sentir mais à vontade nos dias quentes e não se preocupar com as “pizzas de suor” nas axilas.

Camisa interna

Boa opção para homens e mulheres que precisam usar camisa no ambiente de trabalho. As camisas internas absorvem o suor e nenhuma mancha passa para a camisa externa. Os modelos também são pensados com o intuito de evitar odores.

Desodorante com antitranspirante

Apesar de popularmente você chamar de desodorante qualquer produto que aplicar nas axilas com o objetivo de evitar o suor, na verdade, desodorante e antitranspirante são dois produtos diferentes.

O ideal é que você invista em um desodorante antitranspirante. Além de matar as bactérias que vivem na pele e disfarçar o cheirinho de suor com algum perfume, também evita a transpiração excessiva.

Creme esfoliante

Assim como outras regiões do corpo, as axilas também devem ser esfoliadas. Você pode comprar um creme esfoliante ou apostar em uma mistura de limão com açúcar ou mel e açúcar.

Passe delicadamente sobre cada uma das axilas. O objetivo é liberar poros que possam estar entupidos, sem machucar a região.

Produtos depilatórios

Algumas pessoas não gostam de depilar certas partes do corpo, inclusive as axilas. No entanto, principalmente nas épocas mais quentes do ano, é recomendado depilar a região para diminuir o desconforto e o constrangimento causado pela sudorese.

Você pode usar cera, cremes depilatórios ou a lâmina própria para peles sensíveis. Se optar pela lâmina, tome cuidado para não machucar as axilas.

O suor excessivo pode incomodar bastante, mas você conta com várias alternativas para resolver o problema. Além dos produtos para controle da sudorese, não se esqueça de cuidar também da alimentação e evitar o estresse e a ansiedade.