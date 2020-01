Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Câmara Municipal de Montes Claros garante repasse de recursos a entidades assistências

Montes Claros – Na Reunião Ordinária desta terça-feira (28) foram aprovados oito requerimentos. Cinco votados em bloco e três individualmente. Os três projetos de lei que estavam na Ordem do Dia foram aprovados. Os três, do executivo, autorizam a liberação de recursos a entidades assistenciais e famílias que acolhem crianças e adolescentes vulneráveis.

-O P.L., nº 01, autoriza o poder executivo repassar recursos do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência – FIA às entidades governamentais e não governamentais, inscritas no Conselho Municipal da Criança e do Adolescentes – CMDA.

-O P.L., nº 02, também autoriza o poder executivo repassar recursos do Fundo Municipal do Idoso às entidades governamentais e não governamentais, inscritas no Conselho Municipal do Idoso.

-O P.L., nº 03, autoriza o município a repassar, mensalmente, recursos financeiros – bolsa auxílio – para famílias com guarda temporária de crianças e adolescentes de 0(zero) a18 (dezoito) anos incompletos em situação de risco social e pessoal.