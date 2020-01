Norte de Minas – Dois irmãos são agredidos com golpes de faca em Icaraí de Minas

De acordo com a PM, o homem de 30 anos precisou ser transferido para um hospital de Brasília de Minas por conta da gravidade dos ferimentos. Ele estava inconsciente e sofreu traumatismo craniano e fratura na região maxilar.

A outra vítima teve lesões na região lombar e escoriações. Ele contou aos militares que estava retornando com o irmão para a fazenda onde eles moram, quando foram agredidos por três homens armados com faca, facão e um pedaço de madeira. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.