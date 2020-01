Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de janeiro de 2020.

Saiba como preparar um berço confortável para seu bebê

Remover brinquedos e objetos macios e garantir um colchão firme são dicas importantes

Após meses de espera, o bebê finalmente chegou. E, com ele, inúmeras perguntas sobre essa experiência transformadora que é acompanhar o desenvolvimento de outra pessoa desde o início. Uma das primeiras questões que chegam com o novo morador é: “como deixar o berço um ambiente agradável e aconchegante”?

Um dos itens mais importantes para a adaptação do bebê na casa, o berço é importante para garantir o conforto e a segurança do recém-nascido. Contudo, até os quatro anos de idade, são comuns os acidentes ocorridos com a criança no berço.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), algumas medidas são importantes para evitar acidentes, como remover brinquedos e objetos macios e colocar o bebê de barriga para cima na hora de dormir. Objetos no berço oferecem o risco do bebê engasgar ou até sufocar.

Quanto mais simples, melhor

De forma sucinta, quanto mais simples um berço, maiores as chances dele oferecer conforto e segurança ao recém-nascido. Outro aspecto que exige atenção dos pais é a higienização do espaço interno do berço, a fim de evitar irritações e infecções na pele do bebê.

Em vez dos objetos de pelúcia, prefira os bichinhos feitos de algodão, que acumulam menos poeira. Além de usar a quantidade adequada de sabão em pó, coloque-os sobre uma mesa na hora de secar, para não perderem o formato. Verifique também se os brinquedos possuem rasgos e os conserte caso necessário, a fim de evitar que os enchimentos vazem.

Colchão

Os mais recomendados para berços são os antialérgicos, para diminuir a quantidade de ácaros e outras partículas que provocam problemas respiratórios. Também é importante deixar o colchão arejando por algumas horas uma vez ao mês. Antes de deixá-lo ao ar livre, pode-se limpá-lo com um aspirador de pó.

Roupas de Cama

Os mais recomendados são os tecidos lisos feitos de algodão, sem muitas estampas ou relevos. Se não houver vazamentos das excretas do bebê no berço, troque os lençóis em dias alternados, preferencialmente nos ensolarados. Use um sabão em pó específico para a pele de bebês, dermatologicamente testado e com pH balanceado.

Outro lembrete é não usar travesseiros ou lençóis de cima durante o primeiro ano de vida. Quando usar mantas, prefira aquelas feitas com microfibra ou plush, macias e não acumuladoras de muita poeira. Cobertores de lã soltam pequenos pelos que podem ser aspirados pelo bebê e irritar a sua pele.

Uma boa dica é comprar apenas um cobertor e testar se o bebê tem reações ao tecido escolhido, como coriza e manchas avermelhadas pelo corpo. Embora sejam bons para proteger do frio, materiais como a lã, o tricô e a linha costumam causar alergias.

Higienização das roupas de cama

As mantas também exigem higienização, no mínimo, uma vez por semana. Além disso, as recomendações de lavagem presentes em suas embalagens devem ser seguidas. Antes de guardá-las, certifique-se que estejam completamente secas, a fim de não armazenarem mofo e mau cheiro.

Recomenda-se trocar os lençóis a cada três dias. Além disso, evite deixar mantas dentro do berço e as tenha em mãos quando segurar o bebê. Medir as dimensões do berço, a fim de não deixar nenhuma roupa de cama sobrando que possa sufocá-lo também é uma boa dica.

Especialistas recomendam, especialmente nos primeiros usos, que as roupas de cama do bebê sejam lavadas separadamente das peças do resto da família. Ainda é possível borrifar um pouco de água misturada com álcool antes de passar essas peças, para eliminar bactérias que existam no tecido.

Por ser uma experiência desafiadora, criar um bebê exige calma e paciência. Se ninguém nasce sabendo como cuidar de um recém-nascido, é importante que os pais prestem atenção às reações dele a diferentes situações e espaços. Perceber os seus comportamentos e preferências é fundamental para proporcionar ambientes confortáveis a ele e uma convivência proveitosa para todos.