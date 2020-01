Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de janeiro de 2020.

Saiba como usar camisas nas mais diversas situações

Clássicas ou modernas, elas cabem em qualquer ocasião

Nos dias de hoje, camisas são elementos-chave no guarda-roupas masculino. Se engana quem pensa que elas só cabem aos ambientes formais e de trabalho. A camisa é uma peça versátil e confiável, existem diversos modelos e maneiras de utilizá-la, tornando-a ideal para qualquer ocasião, será sempre uma decisão acertada e despojada.

Mas nem sempre foi assim! No passado, mais precisamente no século 17, as camisas foram projetadas para serem usadas como roupa íntima. A intenção era proteger coletes e casacos do suor. Elas não tinham botões, mas uma abertura na altura do tórax, o que permitia aos europeus da época vestirem suas camisas por cima da cabeça.

Só no século 18 é que a peça passou a ser, de fato, uma peça de vestimenta. A partir desse período, ela ganhou botões, e colarinhos gigantes com rendas e bordados, passando a protagonizar os looks do homem medieval.

Na verdade, as primeiras camisas que se tem conhecimento na história são datadas de 3.500 a.C, no Egito! Mas essa é uma outra história. Neste começo de ano, e de década, separamos dicas bem atuais de como usar camisas nas mais diversas situações. Confira!

Aberta com uma camiseta branca por baixo

Uma combinação que dá super certo é usar uma camiseta branca clássica por baixo da camisa e deixar seus botões abertos. A partir daí, dá para brincar com os elementos dessa sobreposição.

Uma boa opção é deixar a camiseta para dentro da calça e a camisa para fora, o que dá um ar mais despojado ao look. E vale também colocar tudo para dentro da calça, trazendo uma energia mais sofisticada à composição. Uma dica importante é prestar atenção no caimento das costas quando colocar a camiseta para dentro.

Esse look é ideal para um dia de clima ameno, nem muito quente, nem muito frio. E, em algumas situações, dá até para usar no trabalho.

Manga curta

Camisas não precisam ter manga longa. Os modelos de manga curta são opções estilosas e igualmente versáteis, dá para usá-los em ambientes mais informais ou no trabalho. É interessante se ter, ao menos, uma camisa de manga curta no armário.

Outra dica é se atentar ao tecido. Para ambientes que exigem uma maior formalidade ou para compor um look mais clássico e sofisticado, prefira tecidos mais finos, como o linho. A peça vai garantir um look mais fresco que a manga longa, sem deixar de lado a sofisticação.

Estampas

Ah, as estampas! Resumidamente, existem duas categorias de camisas estampadas. A primeira recebe aplicação de padronagens mais clássicas, como o xadrez e o poá; a segunda engloba as peças mais criativas, sem muita regra, tem desenho, estampa tropical, frases e até fotografia.

Aqui, a dica básica é escolher peças que expressem de alguma forma a sua personalidade. Para as almas mais solares, uma estampa tropical com coqueiros e hibiscos cai super bem. Para os mais sóbrios, listras ou poá pode ser a melhor aposta. Já os modernetes podem optar por camisas com estampas coloridas geométricas.

E dá para combinar as dicas! Camisas estampadas ficam ótimas com uma camiseta branca por baixo. Além disso, as estampadas com manga curta são um must das estações quentes. O segredo é dar asas à criatividade!

Com shorts

Soa estranho, mas camisas vão muito bem com shorts. Em especial as camisas de manga curta. É um look arrumadinho para os dias de verão. Se quiser tornar o look menos sério, vale apostar numa camisa um pouco mais larga e deixar os primeiros botões abertos.

Com calça

Essa dica parece meio óbvia, mas a verdade é que a combinação dá pano para manga. Camisa com calça é uma composição básica, mas que não precisa necessariamente ser careta. Uma opção interessante, por exemplo, é usar uma camisa lisa monocromática com uma calça listrada ou risca de giz. Por ser habitual o uso de uma calça básica com uma camisa criativa, a inversão desse padrão já cria um impacto visual surpreendente.

Outra dica legal é pensar sempre no tecido da calça, ele geralmente dá o tom da ocasião. Linho e brim são curingas de um look mais forma e jeans cai bem para uma ocasião mais descontraída. Se quiser usar o jeans, por exemplo, no trabalho, prefira tons mais escuros e com lavagens mais simples.

Escolhida a calça de acordo com a ocasião adequada ou a energia que se deseja passar, a escolha da camisa fica bem mais fácil.

E, é claro, o legal é brincar com todas as dicas aqui apresentadas para criar um look único, com a sua cara!