Saiba quais foram as séries mais populares de 2019 e as novidades de 2020

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de janeiro de 2020.

La Casa de Papel, da Netflix, foi uma das mais assistidas e já tem nova temporada prevista.

Quem gosta de assistir televisão, com certeza, maratonou grande parte das séries mais populares de 2019 e já está doido para saber o que vem por aí em 2020, já que o ano passado foi um grande ano para esse tipo de produção.

Dentre os destaques do ano que passou está, sem dúvidas, Game of Thrones, da HBO. Famosa em todo o mundo por suas batalhas por poder, a série deixou muitos fãs órfãos com o seu final — após oito temporadas.

O ano que passou também foi marcado pelo fortalecimento dos canais de streaming e muitas novidades, como a cativante e estranha história de Fleabag, que conquistou o público em sua segunda temporada na Amazon Prime e foi a responsável por muitas das assinaturas que a plataforma ganhou.

As mais assistidas da Netflix

Apesar do surgimento de vários novos canais de streaming, além dos da TV paga, a Netflix continua sendo o mais popular. A própria empresa divulgou, nos últimos dias do ano, uma lista com as séries mais populares de 2019. O ranking é baseado no número de contas que assistiram às produções.

La Casa de Papel

A terceira temporada da série espanhola mostrou um novo crime cometido pelos bandidos mais queridos do público, comandado pelo célebre personagem do Professor.

A quarta parte da produção já está confirmada pelo Netflix, que deve estrear em abril. Os fãs já especulam sobre o que vai acontecer, já que o final da última temporada deixou vários ganchos para estimular a curiosidade dos telespectadores.

The Witcher

A produção estreou somente em dezembro, mas já ficou em segundo lugar entre as mais assistidas do streaming. Ela é baseada em uma série de livros e conta a história de um caçador de monstros que está em busca de si mesmo, misturando, além de drama e fantasia, política e guerra.

A série foi renovada ainda em 2019, mas, para desespero dos fãs, a Netflix diz que a segunda temporada só sai em 2021.

Sintonia

A produção brasileira, que representa um pouco do cotidiano das favelas, foi destaque no terceiro trimestre, mesmo estreando em data próxima à das queridinhas, como a já citada La Casa de Papel e Stranger Things.

A parceria com Kondizilla, que produziu a série, deu certo e, após muita ansiedade do público, a Netflix acaba de anunciar que a segunda temporada já está em produção, ainda sem data de estreia.

As estreantes Titãs, Sex Education, Irmandade e The Umbrella Academy, assim como a terceira temporada de Stranger Things, a quarta temporada de Lúcifer e a segunda parte de Você foram as outras séries destaques na lista das dez mais.

O que vem por aí

Além das séries que tiveram suas temporadas renovadas, 2020 promete não decepcionar os fãs dessas produções. Uma grande novidade para todas as faixas etárias é que o Disney+, serviço de streaming do estúdio, deve chegar ao Brasil, no máximo, até o segundo semestre.

Na Netflix, além das que já falamos, a terceira e última temporada de Anne with an E já está no ar, e a segunda parte de Sex Education estreia ainda em janeiro. Na HBO, a série Euphoria, que também foi destaque em 2019, prometeu novos episódios em 2020 — só não especificou quando.

The Handmaid’s Tale também já anunciou muito mistério e mais revelações sobre as crianças de Gilead, em sua quarta temporada. No entanto, não divulgou data de lançamento.

Ainda bem que esse ano vai ter muito feriado para maratonar tudo isso.