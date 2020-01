Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de janeiro de 2020.

Atletas do América Vôlei visitam projeto social JABS

Jogadores e Comissão Técnica (CT) do América Vôlei visitaram na manhã desta quinta-feira (30/01), a sede do Projeto Social JABS – Jovens e Adultos em Busca de Superação, localizada a Rua Jacinto dos Santos Lima, 358, Santa Rita II.

O Projeto Social JABS existe há sete anos e conta, atualmente com 110 alunos cadastrados com aulas de violão, flauta doce, escaleta, xadrez, teclado e bateria, balé e coreografia. Além de artesanato e roda de conversas com psicólogo, atendimento dentário e clínico. Todos realizados por voluntários que abraçaram a causa do projeto JABS.

A presidente do projeto social explica como os assistidos receberam a visita dos atletas e da CT. “Em nome de todos os alunos e voluntários do Projeto Social JABS, quero agradecer aos atletas e a Comissão Técnica pela presença aqui em nossa sede. Foi uma manhã alegre, festiva e que trouxe novas expectativas de vida para os nossos alunos. Creio que a presença de todos fará uma diferença enorme para o JABS e proporcionará abrir muitas portas, e acima de tudo a alegria que nossos alunos ficaram não tem preço e dinheiro nenhum paga o momento de hoje”, ressaltou Josimeire da Silva Freitas Lopes que completou: “Quando eu conheci o JABS, era na Igreja Videira. Mas, eles pararam as atividades por falta de pessoas voluntárias. Mas, decidi abraçar a causa e hoje tenho orgulho do projeto e dos nossos alunos. O ano passado fizemos nossa fanfarra e este ano implantamos nossas banda de música.”.

Henrique Furtado, técnico do América Vôlei fez uma análise da visita. “Foi uma manhã bastante proveitosa em que podemos acompanhar as atividades que são desenvolvidas no projeto. Muito bonito o trabalho de musicalização e artesanato. Aprendemos sobre a luta diária que eles têm para manter o projeto social e devemos todos, ajudar a divulgá-lo para que mais jovens de Montes Claros possam ter a chance de participar”, disse o técnico.

Sobre a preparação para a próxima partida da 4ª rodada antecipada do Returno, no dia 04 de fevereiro, às 20h, Furtado destacou o crescimento da equipe depois do jogo contra o Sada/Cruzeiro: “A nossa expectativa é de um grande confronto, pois se trata de um adversário que sempre está na luta pelo título, sendo o atual campeão da Superliga Banco do Brasil. É um time com jogadores de destaque em todos os setores. Estamos trabalhando forte e seguir com o crescimento depois da nossa última partida contra o Sada/Cruzeiro, quando jogamos de igual para igual e perdemos nos detalhes no tie-break. Estamos em busca da vitória”, frisou o técnico.

A partida entre o América Vôlei e SEM/Taubaté/Funvic, será no próximo dia 04, às 20h, no ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros/MG e terá transmissão do Canal Vôlei Brasil.