* Por: Jornal Montes Claros - 6 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Festa do Pequi terá programação especial nos Parques de Montes Claros

Montes Claros – A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Montes Claros promoverá uma programação especial durante a 29ª Festa do Pequi, que acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro.

As atividades serão realizadas no próximo domingo, 9, das 9 às 13 horas, com oficina de arte com recicláveis, plantio de mudas e exposição de produtos do cerrado, além de uma apresentação de chorinho.

Programação:

– Oficina de Artesanato com Recicláveis, pela Laborearte, no Parque Municipal Milton Prates (Parque Municipal – Av. Pedro Augusto Veloso, nº 907, bairro Morada do Sol);

– Plantio coletivo de mudas de pequi, no Parque Municipal Cândido Canela (Rua João Avelino Neto, s/n – bairro Canelas);

– Apresentação da equipe de teatro Trilha da Leitura, da Secretaria Municipal de Educação, com temática ambiental, no Parque Municipal Nilson Espoletão (Parque das Mangueiras – Av. Leonel Beirão de Jesus, 70 – Bairro Morrinhos), e apresentação de chorinho e exposição de produtos do cerrado, no Parque Municipal Sagarana (Av. José Corrêa Machado, s/n – Bairro Ibituruna).

“Neste ano, teremos uma programação específica de defesa da Natureza, com visita aos parques, ações culturais e de lazer, além de um Fórum sobre o cenário hídrico do Norte de Minas, voltado para acadêmicos e a comunidade em geral, para discutir e propor ações imediatas”, explica o o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Paulo Ribeiro.