Montes claros – Música regional será a atração deste domingo na Festa do Pequi

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de fevereiro de 2020.

Montes claros – Música regional será a atração deste domingo na Festa do Pequi

Montes Claros – Com o objetivo de resgatar a nossa cultura popular, valorizando o artista e promovendo a música regional, o Grupo Curriola Catrumana será o dono do palco da Praça da Matriz neste domingo, 9, às 22 horas, na 29ª Festa do Pequi.

O grupo, formado pelos artistas Tico Lopes, Marcílio Maia, Chorró Morais, Carlos Maia, Marcus Paracatu, Josecé Santos, Sérgio Damasceno e Carlos Alkimim, irá mostrar um repertório diversificado, cantando as músicas Pé de Jenipapo, de Tino Gomes e Charles Boa Vista; Praça da Matriz e Bandeira Boiadeira, do Grupo Agreste; De Trem pra Montes Claros, de Charles Boa Vista e Faiçal; Trenzinho Caipira, de Heitor Vila-Lobos; Rasante, de Sérgio Damasceno e Ildeu Braúna, dentre outras.

Para o secretário municipal de Cultura, João Rodrigues, o dia 9 será de nostalgia. “O Grupo ‘Curriola Catrumana’ é uma surpresa agradável, que vem promovendo e criando novos espaços para a música norte mineira de qualidade; além de resgatar nossos sucessos, estimula novas produções musicais e consolida nossa cultura regional”, enalteceu Rodrigues.

“Nós, artistas, cantamos, entre outras, a natureza e a vida simples do povo sertanejo, que servem de pano de fundo e, ao, mesmo tempo, de protagonistas para as histórias de dores e amores alimentadas a causos e sonhos, cantadas pelos não menos músicos de longas estradas e parcerias que resolveram se agrupar e montar esta nossa caminhada musical”, disse o músico Carlos Maia.

A 29ª Festa do Pequi, promovida pela Prefeitura de Montes Claros através da Secretaria Municipal de Cultura, terá extensa programação artística e gastronômica, abordando temas relevantes, como a valorização da raiz geraizeira, o cerrado e a viola.

Confira a programação completa:

Dia 07/02 – Sexta-feira – Praça da Matriz

19 hs – Abertura Oficial da 29ª Festa do Pequi – Banda de Música da 11ª RISP

Abertura da Exposição Coletiva “Cenas dos Gerais – O cerrado retratado” – Galeria Godofredo Guedes

Artes plásticas: Biola

Fotografia: Cerrado mineiro – Eduardo Gomes

Fotografia: Folias de Reis no Sertão de Guimarães – Ronaldo Alves

Centro Cultural Hermes de Paula

19 às 23 hs – Feiras de artesanato e gastronomia: ARTERIA – arte e artesanato regionais; EMATER – Feiras de produtos agroecológicos; UFMG – Extrativismo e sustentabilidade – Feira de produtos do Cerrado

18 hs às 21 hs – Oficinas de arte – Cerâmicas, Repentistas, Gastronomia e Luteria

19 hs – Cinema Comentado Cineclube – Exibição do documentário Grande Sertão – 2017 – Centro Cultural Hermes de Paula

20 hs – Lançamento do livro “Retratos de nós mesmos” – Alberto Sena – Cento Cultural Hermes de Paula

20 hs – Exposições nos stands OVIVE, Conselho Pró-Pequi, UFMG e Turismo – Valorização da diversidade.

20 hs – Palco: Flavin Ribeiro

21 hs – Arena: Folia de Reis Barro do Paiol

22 hs – Palco: Wilson Dias

Dia 08/02 – Sábado – Praça da Matriz

09 hs às 22 hs – Exposição Coletiva Cenas dos Gerais – o Cerrado retratado. Centro Cultural Hermes de Paula

09 hs às 22 hs – Feiras de artesanato e gastronomia: ARTERIA – Arte e artesanato; IDENE – Feiras de produtos agroecológicos; EMATER – Feira de produtos do Pequi; UFMG

09 hs às 22hs – Exposições nos stands – SEMMA, OVIVE, Conselho Pró-Pequi, UFMG e Turismo.

18 hs – Oficinas de Cerâmica – Oficinas de repente – Oficina de tambores – Oficina Gastronômica – Praça da Matriz

19 hs – Atividade Literária – Lançamento do título infantil “O dinossauro que virou lagartixa” – Amelina Chaves – Centro Cultural Hermes de Paula

20 hs – Palco: Noeno da Viola

21 hs – Arena: Marimbondo Chapéu

22 hs – Palco: Chico Lobo

Dia 09/02 – Domingo – Praça da Matriz

09 hs – Atividades nos Parques – Parque das Mangueiras, Sagarana, Cândido Canela, Milton Prates

09 hs – Cordel no Coreto – Carlos Azevedo e convidados

09 hs às 22 hs – Exposição coletiva Cenas dos Gerais – O Cerrado Retratado. Centro Cultural Hermes de Paula

09 hs às 22 hs – Feiras de artesanato e gastronomia: ARTERIA – Arte e artesanato; IDENE – Feiras de produtos agroecológicos; EMATER – Feira de produtos do Pequi; UFMG

09 hs às 22 hs – Exposições nos stands – SEMMA, OVIVE, Conselho Pró-Pequi, UFMG e Turismo.

11 hs – Arena – Apresentação musical – Sovaco de Cobra

12 hs – Arena – Apresentação da Oficina de Tambores – Cláudio Mineiro

18 hs – Oficinas de repente – Oficina de gastronomia – Oficina de cerâmica

20 hs – Arena: Folia dos 3 Reis Magos

21 hs – Palco: Júlia Ribas

22 hs – Palco: Curriola Catrumana

Oficinas

De 7 a 9 de fevereiro

18 hs – Oficinas de Repente – Tony Agreste e Carlos Azevedo

Coreto da Praça da Matriz

18 hs – Oficina de Tambores – Cláudio Mineiro

Auditório do Centro Cultural

18 hs – Oficina Gastronômica – Valorizando a culinária regional – Jackson Bento

Centro Cultural Hermes de Paula

18 hs – Oficina de Cerâmica – Ailto Rodrigues

Tenda na Praça da Matriz

Meio Ambiente

Domingo nos Parques

Parque Municipal Milton Prates – Teatro Trilha da Leitura – Ecologia

Parque Cândido Canela – Plantio coletivo de árvores

Parque das Mangueiras – Oficinas de reciclagem

Parque Sagarana – Cantos do Cerrado – artistas regionais

PROGRAMAÇÃO stands

Exposição de fotos

Demo-day – o extrativismo destaca iniciativas de sucesso

Exposição de frutos do cerrado e suas aplicações

Distribuição de mudas pela UFMG

Feira de extrativistas – produtos de frutos do cerrado

Palestras – Turismo de base comunitária e destinos turísticos inteligentes