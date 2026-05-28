💬

SAIBA MAIS AQUI - FAÇA CLICK

Museu Regional recebe oficina de maracatu neste domingo em Montes Claros
Museu Regional recebe oficina de maracatu neste domingo em Montes Claros

Museu Regional recebe oficina de maracatu neste domingo em Montes Claros

Jornal Montes Claros 28 de maio de 2026

CLIQUE AQUI - Para receber as notícias do Jornal Montes Claros direto no seu WhatsApp!!!

Atividade será conduzida pelo Grupo Maracatu Famiguê e aberta ao público no Corredor Cultural Padre Dudu.

Montes Claros, 28 de maio de 2026 — O Museu Regional do Norte de Minas (MRNM), vinculado à Unimontes, recebe neste domingo (31/5) uma oficina/ensaio do Grupo Maracatu Famiguê. A iniciativa integra o projeto “Ciranda no Samba – Da roda ao mundo”, viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e realizado pelo Instituto Famiguê.

Detalhes da oficina

  • Data: domingo, 31 de maio de 2026.
  • Horário: 10h.
  • Local: sede do MRNM — Rua Coronel Celestino, 75, Corredor Cultural “Padre Dudu”, centro histórico de Montes Claros.
  • Participação: aberta ao público; não é necessário ter experiência ou levar instrumento.

A proposta é proporcionar vivência prática com o maracatu, manifestação cultural afro-brasileira que une ritmo, dança e teatro em cortejos inspirados nas antigas cortes reais africanas.

Sobre o maracatu

O maracatu surgiu no século XVIII em Pernambuco, da fusão entre culturas africanas, indígenas e europeias.

  • Maracatu Nação: baque virado.
  • Maracatu Rural: baque solto. Instrumentos típicos: alfaia, caixas, gonguê e agbê (xequerê).

Instituto Famiguê

Fundado em 2010 em Montes Claros, o Instituto Cultural Famiguê desenvolve projetos artístico-culturais que valorizam a diversidade e o patrimônio imaterial brasileiro. Entre suas ações estão:

  • Orquestra Mineira de Maracatu.
  • Espetáculo cênico-musical Famiguê Alagbê.
  • Oficinas de percussão, danças folclóricas, musicalização e confecção de instrumentos.
  • Projetos de capoeira e percussão corporal.

Contato

A oficina no Museu Regional do Norte de Minas reforça o papel de Montes Claros como polo cultural do Norte de Minas, aproximando a comunidade das tradições afro-brasileiras e fortalecendo a vivência coletiva da cultura popular.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do Instituto Famiguê

Sugerida para você:

  1. Museu Regional inaugura Espaço João Chaves em homenagem à cultura montes-clarense
  2. Museu Regional recebe exposição fotográfica “Beleza Alada” em Montes Claros
  3. Montes Claros: Museu Regional exibe filme “A vida secreta de meus três homens”

Acompanhe mais notícias no Jornal Montes Claros e fique por dentro dos principais acontecimentos da região!

CLIQUE AQUI - Para receber as notícias do Jornal Montes Claros direto no seu WhatsApp!!!

Tags

Vanfall Chegou a Montes Claros !!!

Sobre Jornal Montes Claros

Últimas notícias de Montes Claros e da região Norte de Minas Gerais. Acompanhe a cada minuto ás informações em tempo real de interesse para o cidadão.

Todos os direitos reservados por Jornal Montes Claros © para mais informações clique Aqui (2009-2025) e está licençado por Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

💬