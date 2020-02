Montes Claros – Vistoria dos escolares continua na sede da MCTrans

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – A Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros (MCTrans) está realizando o recadastramento anual e a vistoria semestral dos 176 veículos que realizam a atividade de transporte escolar urbano na cidade.

Para o recadastramento, o permissionário deve entregar os documentos do condutor e do veículo na sede da MCTrans (Rodoviária), enquanto que na inspeção, que também é realizada no Terminal Rodoviário, os veículos são vistoriados quanto à existência e o estado dos equipamentos relacionados à segurança, além do estado de conservação dos veículos. A cada dia, podem ser vistoriados, pela equipe da MCTrans, até 24 veículos.

O não comparecimento ou a não aprovação do veículo na vistoria semestral implicará, a partir de 15 de fevereiro, no impedimento de sua utilização no serviço de transporte escolar, sujeitando-se às sanções legais previstas no Código de Trânsito Brasileiro e no Regulamento do Transporte Privado Coletivo Escolar Urbano do Município de Montes Claros.

Para marcar a inspeção, deve-se retirar, na sede da MCTrans, a relação dos documentos que precisam ser apresentados e a guia para o recolhimento da taxa, que permanece, desde 2018, com o valor de R$ 282,22. Após o pagamento da guia, e com os documentos em mãos, deve-se ligar para a MCTrans e agendar a data e o horário da inspeção. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3224-6900.