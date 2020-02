* Por: Jornal Montes Claros - 10 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – A cidade de Montes Claros terá Carnaval no Parque com Circuito Indoor

Montes Claros – Entre as atrações estão Banda Jegue Love, Bloco Raparigas, banda Dois em Um, além da Ressaca de Carnaval no dia 29, com BatCaverna

Montes Claros será a cidade do Carnaval 2020 e o destino de milhares de foliões, ávidos por diversão, segurança e curtição será o Parque de Exposições João Alencar Athayde, a partir das 16h.

Além do carnaval de rua, os principais blocos, bandas e Djs da cidade estarão comandando o CARNAVAL DO PARQUE, o maior circuito de carnaval já visto na cidade.

Apenas os ingressos para o Ensaio de Carnaval já podem ser adquiridos pelo sympla no link: https://www.sympla.com.br/libera-o-jegue—ensaio-de-carnaval__777928 .

Também podem ser adquiridos nos seguintes postos: Tele-entrega @compreaquimoc, Bruttus, Subway, Posto SuperKilo, Bilheteria Digital, Lojas MIB, BR Mania e Rodrigão Fox.

Os organizadores do Carnaval Indoor no Parque de Exposições têm expectativa de receber os foliões para o melhor Carnaval da cidade com uma grande estrutura para bem atender a público exigente e de bom gosto.

No dia 15 de fevereiro, será o lançamento oficial do pré-Carnaval com o bloco Jegue Love: “Libere o Jegue”, Djbianka e Twonight.

Nos dias 21, 22, 23 e 24, blocos caricatos, bandas regionais e Djs, animarão a folia. Já no dia 29, quem comanda a Ressaca do Carnaval é a famosa BatCaverna, de Diamantina.

O Circuito de Carnaval é uma realização da Cia Promoções em parceria com a P2 Produções e será em local totalmente fechado com segurança para os foliões curtirem a festa com tranqüilidade.

O Carnaval Indoor conta com a autorização do poder público e segue todas as regras e conceitos de segurança e conforto para multidão. Proibido para menores de 18 anos.

#Vemprocarnaval #VempraMoc #carnaval #2k20 #moc #bloco #

SERVIÇO

CARNAVAL NO PARQUE 2020

Tele-entrega @compreaquimoc

Sympla

Bruttus

Subway

Posto SuperKilo

Bilheteria Digital

Lojas MIB

BR Mania

Rodrigão Fox

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

Dia – 15/02/20

Jegue love

Djbianka

Twonight

Dia – 22/02/20

Bloco do Chico

Calango Baila

Banana no Cucke

Capa Preta

Raparigas

Dia – 23/02/20

Barco a Vela

Dioliver

Calango Baila

Jegue Love

Dia – 24/02/20

Deixa Virar

Funkzada

Dois em Um

Dj Rapunzel

Dia – 29/02/20

RESSACA DE CARNAVAL

BatCaverna – Diamantina