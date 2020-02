Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Cemig promove projeto educacional de eficiência energética em Montes Claros

Montes Claros – A Cemig traz a Montes Claros, no período de 09 a 16 de fevereiro, uma experiência inovadora com o objetivo de levar orientações sobre o uso sustentável da energia. São unidades móveis (caminhões) e tendas tecnológicas equipadas com jogos interativos de eficiência energética.

As ações fazem parte do Programa de Eficiência Energética da companhia e buscam disseminar hábitos que contribuam para a redução do desperdício de energia elétrica. Ao longo do projeto, serão mais de 100 municípios e 300 mil pessoas beneficiadas. O investimento para a realização da iniciativa, que é aberta ao público, é de aproximadamente R$ 12 milhões.

Segundo o gerente de eficiência energética da Cemig, Ronaldo Lucas Queiroz, o projeto nasce com o intuito de transformar a relação da comunidade com a energia, mostrando que é possível manter o conforto e eliminar o desperdício desse recurso. “Queremos levar informações aos nossos clientes sobre o uso sustentável da energia e entendemos que experiências interativas e inovadoras reforçam esse conceito”, afirma.

Jogos interativos e eficiência energética

O circuito de eficiência energética contempla uma tenda tecnológica com quatro jogos interativos, com destaque para o de realidade virtual, e uma unidade móvel que, em seu interior, recebe um jogo de escape room. Nesse jogo, que simula uma casa com equipamentos eletrodomésticos, os participantes deverão solucionar desafios para tornar o ambiente mais eficiente.

Projeto Educacional Cemig de Eficiência Energética

Data:09/02 a 16/02/2020

Horário: das 9h às 12h e de 13h às 18h

Local: Praça Doutor João Alves (Praça do Automóvel Clube)