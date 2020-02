Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Núcleo de Desenvolvimento Humano/HUCF promove capacitação de servidores

Montes Claros – Gestão, processos e capacitações. Dentro da proposta de capacitação contínua, teve início na quarta-feira (5/2) o projeto “Gestão do Atendimento”, cujo objetivo é desenvolver uma melhor receptividade aos clientes e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e de todos os setores do HUCF/Unimontes. Essas são as atenções do Núcleo de Desenvolvimento Humano (NDH) do HUCF, que pretende ainda ampliar o ambiente de humanização e a qualidade do serviço prestado no âmbito hospitalar.

Serão capacitados todos os servidores do HU que fazem o primeiro contato com os usuários: porteiros, recepcionistas e atendentes. O projeto “Gestão do Atendimento” terá seis módulos no decorrer do ano, que estão divididos em “Processos e Interação de Equipes”, “Redesenhado Processos”, “Mudanças de Cenários”, “Inteligência Emocional x Atendimento com Excelência” e “Efeito Borboleta”.

Responsável por apresentar o primeiro módulo da capacitação, a psicóloga Vanucci Leccioli Campos abordou o tema “Desenvolvimento de pessoas na área da saúde. “É importante valorizar essa proximidade com quem está lá na ponta, que recebe e faz o primeiro contato com os usuários. Os servidores precisam ser ouvidos. Devemos insistir nos treinamentos. A gestão do HUCF está correta em oportunizar aos servidores o redesenho de processos”, ponderou.

“Por meio do NDH e outros projetos, buscamos desenvolver pessoas profissionalmente, o comportamento e a forma de cada indivíduo. Os treinamentos são importantes para auxiliar no trabalho e nas relações interpessoais, bem como o público (usuários) que nos procura diariamente”, reforça a Técnica universitária do Departamento Pessoal do HUCF, Dalila Ferreira Santana.

NDH

O NDH/HUCF foi implantado em 2019 e visa estabelecer metodologias para a realização das ações de capacitação dos servidores e lideranças. São objetivos do NDH: garantir a capacitação contínua por meio de planos de desenvolvimento individual constantes, monitorar os resultados, apoiar didaticamente as lideranças na realização de treinamentos que promovam a capacitação e aperfeiçoamento contínuo dos servidores; alinhar os treinamentos institucionais entre todas as áreas setoriais, respeitando as especificidades de cada área; e incentivar a criação de um ambiente organizacional que valorize a cultura da educação continuada.

Nesse primeiro momento, as capacitações envolvem a liderança do HUCF, como gestores e supervisores das diversas áreas a partir de consultoria externa. As oficinas acontecem sempre em dois dias da semana. O objetivo é atender as escalas de trabalho e plantão de todos os servidores. A previsão é que os módulos terminem em dezembro.