Montes Claros – Rapaz é esfaqueado no bairro Castelo Branco

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Um jovem de 20 anos ficou ferido depois de ser agredido com uma faca no bairro Castelo Branco, em Montes Claros, na noite desse domingo (09).

O rapaz foi atingido no pescoço e região torácica. A equipe da Unidade de Suporte Avançado do SAMU prestou os primeiros socorros à vítima no local, em seguida, o encaminhou para a Santa Casa de Montes Claros.

Testemunhas disseram à PM que o rapaz foi chamado no portão de casa por alguns homens e ao sair, foi agredido com as facadas.