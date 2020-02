Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de fevereiro de 2020.

América Vôlei deixa vitória escapar para o Sesi/SP

Montes Claros – Jogando em seus domínios, o América Vôlei não conseguiu superar a força do Sesi/SP, e foi derrotado em partida atrasada pela terceira rodada do returno da Superliga Banco do Brasil masculina de vôlei 2019/2020.

As duas equipes fizeram um jogo bem disputado em quadra, mas no final os visitantes tiveram mais paciência, controlaram a ansiedade e superaram os donos da casa por 3 sets a 0, com parciais de 19/25, 24/26 e 23/25.

O oposto Alan, do Sesi/SP, terminou como maior pontuador em quadra, com 21 acertos. Mas foi o ponteiro Victor Cardoso, o Birigui, eleito o melhor em quadra pela Comissão Técnica e levou o Troféu VivaVôlei.

“Foram sets bem disputados, mostramos que jogar aqui em nossos domínios não é fácil para nenhum adversário. Mas, infelizmente, continuamos pecando em alguns aspectos como finalizações e contra-ataques. Isso fez a diferença para o adversário que soube aproveitar melhor as oportunidades. Agora é aproveitar esses dias até o próximo jogo para corrigir essas falhas e receber o Pacaembu Ribeirão Preto/SP, sábado, em casa, com o apoio da nossa torcida”, disse o técnico Henrique Furtado.

O central Renan Moralez, falou que o que considera os erros do Coelho e que impediram de conseguir a segunda vitória na Superliga Banco do Brasil masculina de vôlei 2019/2020. “Foi um jogo bem disputado, mas faltou maturidade de nossa parte para sairmos com a vitória. Foram sets bem disputados, o Sesi/SP é uma grande equipe, mas conseguimos alternar no placar o tempo todo. Foi um grande desafio. Mas, pecamos nos detalhes mais uma vez. Agora é esfriar a cabeça, treinar porque sábado já tem outro adversário e vamos em busca da vitória”, ressaltou.

Com mais uma derrota, o América Vôlei continua na 11ª colocação, com apenas 7 pontos somados. O adversário de sábado pela 6ª rodada do returno é o Pacaembu Ribeirão Preto/SP, que ocupa a 10ª posição na tabela de classificação.

O jogo entre América Vôlei e o Pacaembu Ribeirão Preto/SP, será neste sábado, às 19h, novamente em Montes Claros/MG com transmissão do Canal Vôlei Brasil.