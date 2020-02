Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de fevereiro de 2020.

MG – Comunidades de Minas Novas e Itamarandiba participam de novos cursos oferecidos por Senar MG e Aperam BioEnergia

MG – Trinta e sete moradores de comunidades de Itamarandiba e Minas Novas participaram, na semana passada, de novas turmas do programa de capacitação desenvolvido pela parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar MG) e a Aperam BioEnergia, com apoio das comunidades locais, que tem como objetivo promover capacitação e oportunidades de melhoria na renda da população local por meio do aprendizado prático.

Na APAE de Minas Novas, 11 pessoas participaram do curso de preparação de doces e salgados, entre assistidos e familiares. O treinamento foi realizado na sede da associação, com carga horária de 24h, e abordou temas como a produção de diversos tipos de quitutes, segurança no trabalho, utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), manipulação de alimentos e cuidados de higiene pessoal.

“Meu objetivo é melhorar a minha renda. Estou achando o curso ótimo e com certeza irei exercer depois. Já estou ansiosa aguardando o próximo”, conta Elismara de Oliveira, umas das participantes e mãe de um assistido pela APAE.

Também em Minas Novas, duas turmas de capacitação em solda foram oferecidas a 17 moradores da comunidade de Lagoa Grande, ambas com carga horária de 24h. Os participantes tiveram acesso a conteúdo teórico sobre segurança do trabalho, legislação, tipos de máquinas de solda, tipos de eletrodo, dimensionamento do material para cada tipo de solda e regulagem de maquinário. Após a parte teórica, aprenderam técnicas de soldagem e de recuperação de peças.

“Ambas as turmas estavam com muita disponibilidade para aprender e com isso conseguimos alcançar nosso objetivo, que é levar conteúdo para quem vai utilizá-lo como forma de transformação de suas vidas”, conta Adalberto Gandra, instrutor do Senar MG.

Já em Itamarandiba, na sede da Associação Comunitária de Defesa das Famílias do Bairro da Fazendinha (ACODEF), nove moradoras da comunidade aprenderam técnicas de corte e costura para a produção de peças de vestuário para o público masculino, como calças e camisas. O curso teve carga horária de 40 horas.

Para o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, “a oferta dos diversos cursos de capacitação que essa parceria tem levado às comunidades onde a Aperam BioEnergia está presente, contribui de forma significativa para estimular a melhoria na qualidade de vida da região e incentiva a geração de novas formas de renda para a comunidade”.