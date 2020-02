Norte de Minas – Operação da Polícia desarticula organização criminosa no Norte de Minas

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de fevereiro de 2020.

Norte de Minas – Dezoito mandados de prisão estão sendo cumpridos, nesta quinta-feira (13), durante a Operação Bonde Quebrado de combate a uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas em Januária, no Norte de Minas.

Segundo as primeiras informações da Polícia Civil, 22 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em seis bairros. Um dos locais é um ponto de mototáxi que pertence a um dos envolvidos no grupo. O dono do ponto e uma secretária trabalhavam na distribuição da droga, de acordo com a PC.