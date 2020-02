Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Blocos carnavalescos preparam uma grande festa para esse ano

Montes Claros – Nesse mês de fevereiro, mês da folia, os blocos carnavalescos de Montes Claros estão preparando diversas manifestações para movimentar toda a cidade. O Carnaval de Montes Claros, que terá esse ano o slogan “A cidade vai com os blocos”, tem apoio logístico da Prefeitura, garantindo a segurança e o conforto dos foliões. A programação irá de domingo, 16, a terça-feira, dia 25 de fevereiro.

No dia 16 de fevereiro, haverá uma prévia do Carnaval 2020. A folia vai acontecer no bairro Todos os Santos, com o bloco “Popô Dendê Nu Trem” animando os presentes, das 14 às 21 horas.

O grito carnavalesco começará mesmo no sábado, dia 22, quando os bairros São Luiz, Melo, Morada do Parque, além do Centro, serão invadidos pelos blocos carnalescos. No São Luiz, quem comandará a folia, das 14 às 22 horas, será o bloco Capa Preta. Já no Melo, os blocos Pequi Pula e Bloco do Boi conduzirão a alegria dos presentes, das 15 às 23 horas. No centro da cidade, o Arco-íris do Amor animará os foliões, das 16 às 23 horas. No Morada do Parque quem conduzirá a alegria carnavalesca é o Los Fuleros, das 18 às 23 horas. O Carnaval da Morada pedirá passagem e seguirá até o dia 24, das 18 à 1 hora da manhã.

No dia 23 será a vez dos bairros Maracanã e Jardim Palmeiras serem tomados pela alegria do carnaval. Na oportunidade, o Maracangaia, das 14 às 23 horas, fará a festa para os moradores do Maracanã, enquanto o bloco Praia do Pardini comandará a folia no Jardim Palmeiras até o dia 25, das 15 às 22 horas. A alegria carnavalesca continuará no Bairro Ibituruna, com o N’gandaya, das 9 às 19 horas, e no Melo, com o Bloco do Gaia, das 11 às 20 horas.

No dia 24, o Morrinhos, o Melo e o Ibituruna serão o endereço da folia. O Morrinhos receberá o Bloco Passu Pretu, das 9 às 14 horas. No Melo, quem fará a alegria dos foliões, das 15 às 22 horas, será o Bloco do Bull. Quem comandará a manifestação momesca no Ibituruna, das 12 às 20 horas, será o Bloco Uh Retada.

No dia 25, o carnaval se despedirá da cidade com duas apresentações: Raparigas do Bonfim vai colocar todos para brincar a folia no bairro Ibituruna, das 10 às 21 horas, e o Bloco Buraco da Gia se apresentará no Maracanã, das 15 às 22 horas.

Está sendo esperado um público de 20 mil pessoas, para cada um dos dias da Festa. O secretário municipal de Cultura, João Rodrigues, destaca a importância do evento como forma de proporcionar à população diversão e lazer, e lembra que a Prefeitura não está medindo esforços para que a festa seja um sucesso.