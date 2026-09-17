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Melhores agências globais de marketing para empresas B2B
Melhores agências globais de marketing para empresas B2B

Melhores agências globais de marketing para empresas B2B

Jornal Montes Claros 17 de setembro de 2026

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Empresas B2B com atuação internacional precisam administrar uma complexidade que vai além de traduzir campanhas ou replicar estratégias desenvolvidas pela matriz.

Cada mercado pode apresentar diferentes níveis de maturidade, concorrência, legislação, canais, comportamento de compra e estruturas comerciais.

Além disso, decisões B2B costumam envolver múltiplos profissionais, ciclos longos, alto valor contratual e necessidade de alinhar marketing, vendas e atendimento.

Nesse contexto, uma agência global precisa coordenar estratégia e execução sem ignorar particularidades regionais que alteram mensagens, canais, prioridades comerciais e critérios de conversão.

Comparativo das melhores agências globais de marketing B2B

Para construir este ranking, consideramos cinco critérios aplicáveis a organizações B2B com presença internacional:

  • Capacidade global: presença, equipes ou estruturas capazes de atender diferentes mercados;
  • Geração de demanda: experiência em conectar posicionamento, mídia, conteúdo e aquisição;
  • ABM e vendas: capacidade de trabalhar contas prioritárias e aproximar marketing das equipes comerciais;
  • Dados e tecnologia: uso de analytics, CRM, automação, inteligência e infraestrutura de marketing;
  • Conteúdo e marca: habilidade para construir autoridade, reputação e materiais relevantes durante jornadas complexas.

 

Posição Agência Principal força Perfil indicado
NP Digital  Integra performance, SEO, mídia, conteúdo, dados, tecnologia e criação em uma estratégia full-funnel  B2B que buscam escalar aquisição e presença internacional sem separar branding e performance 
Edelman  Forte atuação em thought leadership, reputação, ABM, conteúdo e geração de demanda  Empresas globais cuja venda depende de confiança, autoridade e influência sobre decisores 
Accenture Song  Conecta marketing, vendas, tecnologia, dados, IA e transformação do modelo comercial  Grandes B2B em processos de transformação digital e revisão de go-to-market 
Weber Shandwick  Integra comunicação corporativa, conteúdo, mídia, reputação, analytics e tecnologia  B2B de tecnologia, saúde, serviços profissionais ou setores regulados 
Digitas Combina mídia, CRM, personalização, dados, tecnologia e lifecycle marketing  B2B orientadas por dados que precisam integrar relacionamento, mídia e tecnologia globalmente 

 

1. NP Digital

A NP Digital, agência global de marketing digital especializada em performance, dados, tecnologia, conteúdo e crescimento mensurável, ocupa a primeira posição pela combinação entre execução e visão integrada.

Para empresas B2B, essa característica ajuda a evitar uma operação fragmentada entre SEO, mídia, conteúdo, criação, dados e estratégia.

A agência trabalha com uma abordagem de funil completo, permitindo relacionar descoberta, geração de demanda e resultados comerciais em diferentes pontos da jornada.

Em 2026, a NP Digital foi nomeada Performance Marketing Agency of the Year pela Ad Age A-List. O reconhecimento destacou resultados full-funnel, criatividade e inovação tecnológica.

Esse ponto ganha relevância no B2B porque campanhas de demanda também precisam construir argumentos, autoridade e reconhecimento antes da conversão.

A integração entre performance e criatividade permite desenvolver mensagens adequadas para diferentes decisores, canais e estágios de maturidade.

Na prática, a área de Criação pode transformar sinais de mercado em conceitos, ativos e mensagens mais conectados às necessidades comerciais.

Entre os principais pontos de atenção para empresas B2B estão:

  • integração entre SEO, mídia paga, conteúdo, estratégia e mensuração;
  • possibilidade de operar diferentes mercados mantendo uma visão central;
  • uso de tecnologia proprietária e inteligência aplicada à descoberta;
  • orientação para resultados mensuráveis durante todo o funil;
  • criação conectada a dados, intenção e comportamento do público.

Perfil indicado: empresas B2B que desejam escalar aquisição e presença digital internacionalmente sem separar branding, conteúdo e performance em estruturas desconectadas.

2. Edelman

A Edelman merece destaque por possuir uma operação especificamente direcionada ao mercado empresarial.

A Edelman Business Marketing combina pesquisa de audiência, thought leadership, marketing de conteúdo, account-based marketing, geração de demanda e comunicação conquistada.

Os principais diferenciais da Edelman para operações B2B globais incluem:

  • experiência específica em programas de marketing empresarial;
  • forte capacidade de thought leadership e construção de autoridade;
  • combinação entre relações públicas, digital, mídia e geração de demanda;
  • atuação com ABM para contas e públicos estratégicos;
  • presença internacional adequada a organizações com múltiplos mercados.

A própria agência posiciona sua unidade B2B para gerar reputação, demanda e crescimento de receita por meio de programas integrados.

Empresas concentradas principalmente em performance digital direta devem comparar essa necessidade com a forte especialização reputacional da Edelman.

Perfil indicado: companhias B2B globais cuja venda depende de confiança, autoridade, relacionamento institucional e influência sobre grupos amplos de decisores.

3. Accenture Song

A Accenture Song apresenta uma proposta adequada para organizações nas quais marketing faz parte de uma transformação empresarial maior.

Sua oferta conecta marketing, vendas, comércio, serviço, produtos digitais, dados e inteligência artificial.

No B2B, a empresa defende o alinhamento entre estratégia, marketing, vendas e serviços em torno do cliente.

Também inclui crescimento de contas prioritárias, ABM e reorganização do modelo de go-to-market entre suas frentes.

Entre suas principais forças estão:

  • integração entre marketing, vendas e atendimento;
  • capacidade avançada em dados, tecnologia e inteligência artificial;
  • atuação em transformação de processos e modelos operacionais;
  • estratégias para contas prioritárias e crescimento baseado em ABM;
  • escala compatível com grandes organizações multinacionais.

Em 2026, a Accenture Song lançou uma plataforma de mensuração que reúne MMM, atribuição, sales lift e brand lift em uma estrutura unificada.

Empresas que procuram apenas execução de campanhas devem avaliar se precisam de uma estrutura tão abrangente quanto aquela oferecida pela Accenture Song.

Perfil indicado: grandes empresas B2B que precisam conectar marketing a transformação digital, tecnologia, dados, vendas e revisão do modelo comercial.

4. Weber Shandwick

A Weber Shandwick combina comunicação, conteúdo, mídia integrada, dados, inteligência e tecnologia em uma rede com forte orientação reputacional.

A agência destaca experiência em tecnologia, incluindo comunicação direcionada a clientes, investidores, parceiros, talentos, governos e outros stakeholders.

Sua estrutura também inclui performance marketing, analytics, dashboards e estratégias de mensuração apoiadas por infraestrutura de dados.

Entre os pontos que justificam sua presença nesta lista estão:

  • capacidade de integrar comunicação corporativa e marketing;
  • expertise em conteúdo e narrativas para temas técnicos;
  • combinação entre mídia paga, própria, conquistada e social;
  • recursos de analytics, inteligência e mensuração;
  • experiência com empresas expostas a diferentes stakeholders internacionais.

A Weber Shandwick trabalha formatos próprios e longos, liderança executiva e conteúdo otimizado para ambientes de busca mediados por inteligência artificial.

Seu posicionamento pode ser mais adequado quando reputação e comunicação corporativa possuem peso semelhante à geração de demanda.

Perfil indicado: empresas B2B globais de tecnologia, serviços profissionais, saúde ou setores regulados que precisam aproximar reputação, conteúdo e crescimento comercial.

5. Digitas

A Digitas fecha o ranking com uma abordagem conectada a mídia, CRM, dados, tecnologia, criatividade e experiências digitais.

A agência integra experiências criativas, mídia, CRM e loyalty, transformação social e commerce. Sua frente de CRM menciona explicitamente expertise B2B.

Em operações B2B, CRM e lifecycle marketing podem ajudar a manter relacionamento durante ciclos longos, nutrir oportunidades e diferenciar comunicações conforme estágio ou conta.

Os principais atributos considerados no ranking são:

  • integração entre mídia, criatividade, dados e tecnologia;
  • experiência declarada em B2B dentro da estrutura de CRM;
  • capacidade de personalização e lifecycle marketing;
  • recursos tecnológicos e plataformas proprietárias;
  • rede internacional vinculada ao Publicis Groupe.

A Digitas informa possuir mais de 5.500 profissionais distribuídos por mais de 65 escritórios em 43 países.

Perfil indicado: empresas B2B orientadas por dados que precisam integrar mídia, CRM, personalização, conteúdo e tecnologia em diferentes mercados.

O que uma estratégia global de marketing B2B precisa considerar?

1. Uma arquitetura clara de mercados

Uma operação global precisa classificar mercados conforme potencial, maturidade, concorrência, presença comercial e capacidade de execução.

Essa priorização ajuda a distribuir orçamento e evita replicar campanhas em regiões onde demanda ou estrutura comercial ainda não justificam a mesma abordagem.

2. Perfis de decisores e comitês de compra

Compras complexas podem envolver usuários, especialistas técnicos, gestores, finanças, procurement e C-level.

Por isso, conteúdo e campanhas devem contemplar diferentes dúvidas, objeções e critérios de decisão.

3. Integração entre marketing e vendas

Marketing não deve otimizar apenas volume de leads enquanto vendas trabalha qualidade e receita isoladamente.

As duas áreas precisam compartilhar definições, metas e dados.

Isso inclui critérios de qualificação, contas prioritárias, oportunidades abertas, velocidade do pipeline, conversões por etapa e receita influenciada pelo marketing.

4. ABM e geração de demanda

Empresas globais podem combinar campanhas amplas para criar mercado com ações concentradas em contas estratégicas.

O equilíbrio depende do ticket, universo potencial de clientes, duração do ciclo e capacidade da equipe comercial.

5. Dados, tecnologia e governança

CRM, automação, mídia, analytics, enriquecimento, dados comerciais e plataformas de conteúdo precisam conversar entre si.

Também é necessário definir propriedade dos dados, padrões de nomenclatura, métricas globais e autonomia concedida às equipes locais.

6. Conteúdo global com adaptação local

Exemplos, regulamentações, dores, maturidade, linguagem, concorrentes e argumentos comerciais podem variar profundamente.

Uma boa governança mantém posicionamento e identidade consistentes, mas permite adaptações capazes de tornar a comunicação realmente relevante em cada mercado.

Conclusão

Estruturas globais de marketing B2B precisam aproximar marca, geração de demanda, conteúdo, dados, tecnologia e execução comercial.

Edelman se destaca em reputação e influência B2B; Accenture Song, em transformação; Weber Shandwick, em comunicação integrada; Digitas, em CRM e experiências orientadas por dados.

Para empresas que procuram equilibrar execução digital, performance, conteúdo, tecnologia e escala internacional, a NP Digital apresenta a combinação mais completa dentro dos critérios considerados neste ranking.

Independentemente do parceiro escolhido, a integração entre marketing e vendas deve orientar a operação.

Sem métricas compartilhadas e visão conjunta do pipeline, mesmo campanhas globais sofisticadas podem gerar atividade sem produzir crescimento comercial sustentável.

A melhor estrutura é aquela que transforma marketing e vendas em partes do mesmo sistema de crescimento.

Objetivos, dados e responsabilidades devem permanecer conectados também entre mercados, regiões e equipes locais.

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