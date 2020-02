Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de fevereiro de 2020.

Dicas de como usar o know-how financeiro da vida profissional para a pessoal

Ter um know-how reconhecido é o objetivo de qualquer profissional, o melhor é que a maioria das dicas podem ser aplicadas na vida pessoal. Saiba como

A vida útil de uma empresa não depende apenas de um bom caixa financeiro e uma grande estrutura. É preciso ter, também, um alto nível de capital intelectual, aprimorando as skills de todos os setores do negócio.

Por meio desse conhecimento adquirido, é possível, por exemplo, contatar os melhores profissionais do mercado, saber como melhor investir em distintos produtos e ter por perto treinadores de referência, que empurrarão o time para frente.

No entanto, esse know-how pode ir além dos muros dos escritórios, podendo ser projetado para a nossa vida profissional. Dessa forma, os ensinamentos podem atravessar esses dois campos, beneficiando ambos os lados de um indivíduo.

Quer saber como realizar tal feito? Basta seguir a leitura para saber como:

Afinal, o que é know-how?

Know-how, em tradução literal, significa “saber como”. Explicando mais profundamente, está ligado a uma série de conhecimentos práticos e técnicos que se referem a uma determinada atividade. Com isso, podem estar inclusos, tecnologias, fórmulas, procedimentos, entre outros.

O termo é muito importante, pois garante que tanto o profissional quanto a empresa estejam à frente dos seus concorrentes, se atualizando, periodicamente, de todas as novidades que despontam no mercado. E, além de estar a par dessas exclusividades, também saberão como manuseá-las.

Qual a diferença para o know-why?

Tão importante quanto o know-how é o know-why. O termo, que em tradução literal significa “saber por que”, diz respeito aos motivos de certas práticas estarem sendo aplicadas ou ensinadas a um determinado profissional.

Até porque, no meio do caminho do conhecimento, algumas empresas podem se perder nos conteúdos repassados, acumulando a agenda dos funcionários com conteúdos desnecessários e diminuindo o tempo de produção.

Como utilizar o know-how financeiro da vida profissional para a pessoal?

Chegamos ao ponto alto do artigo. Confira dicas práticas para trazer o melhor do know-how empresarial para a vida pessoal.

Procure sempre por novos cursos e palestras

Essa primeira dica é fundamental tanto na vida profissional quanto na pessoal. Em suma, significa estar sempre atualizado, mesmo quando a sua empresa não oferece tais recursos. Assim, você estará um passo a mais dos seus colegas, podendo receber promoções ou até mesmo propostas de outras empresas.

Graças à internet, o acesso a esse tipo de material ficou ainda mais fácil. Cursos e palestras, agora, podem ser acessados a qualquer dia e a qualquer lugar, se adaptando à sua rotina.

Realize networking

O networking nada mais é do que estabelecer conexões e trocar experiências com quem já possui expertise na área que você deseja se aprofundar. É uma maneira simples de aprimorar os seus conhecimentos e conquistar novas parcerias.

Esse networking pode ser feito durante as pausas do serviço ou até mesmo depois do trabalho, nos famosos happy hour.

Mantenha a leitura em dia

A leitura de novos materiais colabora no seu autodesenvolvimento. E ela não precisa, necessariamente, ser aplicada para aprimorar as suas skills profissionais. Ao se inteirar de algum assunto, você pode revisitar aquele tema que tanto se interessa, mas que deixou para trás.

Por isso, não deixe de investir no seu conhecimento pessoal e profissional. Ao ter um know-how bem estabelecido, você se tornará referência para tratar de certos assuntos, aprimorando técnicas, ferramentas e desenvolvimento humano.