Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de fevereiro de 2020.

MRV entra para o ranking das dez empresas mais inovadoras do Brasil

Com 40 anos de mercado e atuação em mais de 160 cidades, a MRV é a primeira Construtech de grande porte do mercado brasileiro.

Primeira empresa de construção civil a colocar em funcionamento uma plataforma de vendas no qual o consumidor pode realizar todo o processo de compra de um apartamento por meio digital, a MRV tem se firmado na vanguarda do segmento quando o assunto é inovação. Com um investimento, nos últimos cinco anos, de mais de R$ 250 milhões em transformações digitais nos processos construtivos e soluções com foco total no consumidor, a companhia tem se tornado referência e está entre as empresas mais inovadora do Brasil, segundo a revista Forbes.

Segundo Flavio Vidal, gestor executivo de inovação da MRV, a companhia está atenta as mudanças que passa a sociedade e entende a importância em se preparar para o futuro. “Estar no ranking da Forbes entre as empresas mais inovadoras é um grande reconhecimento do nosso trabalho. Estamos há mais de 10 anos nos transformando para contribuir ainda mais para transformar da vida dos brasileiros. O ecossistema de inovação é propagado para todo os setores da empresa. Inclusive, para impulsionar ainda mais está cultura, inauguramos no final de 2019 um LAB dentro da sede da empresa. O objetivo do espaço é a criação e aceleração de projetos, tecnologias e novos negócios que visem proporcionar experiências diferenciadas para os clientes. Ainda, a MRV, é uma das idealizadoras do hub Orbi Conecta, espaço de fomento ao empreendedorismo e à inovação”, conta o executivo.

O processo de transformação digital da MRV vem consolidando a companhia na chamada indústria 4.0. Além de aplicativos, BIM, softwares de última geração, realidade virtual e aumentada, fazerem parte do leque disponível e aplicado pelos engenheiros nas obras, a empresa vem se posicionando no mercado como uma plataforma de soluções habitacionais.

“As novas gerações têm uma visão diferente do morar, por isso, nos tornamos uma plataforma de soluções habitacionais capaz de fornecer a opção de moradia que melhor se adapte ao momento na vida dos brasileiros, seja com a aquisição de apartamentos prontos ou na planta, pela compra de um terreno em loteamentos completamente urbanizados pela Urba, ou mesmo alugando imóveis especialmente pensados, com inúmeros serviços, pela startup Luggo, totalmente digital e sem burocracia”, explica Vidal.

Mais de 30 squads (equipes multidisciplinares) foram criados para trabalhar nas soluções, que inclui também: marketplace para decorar e mobiliar o apartamento, decorado virtual, placas fotovoltaicas para a geração de energia limpa, bicicletas compartilhadas, utilização de drones nas obras, Bot no atendimento do cliente, contrato de compra do imóvel com uma linguagem mais simples, entre outros.

Sobre a MRV

Ao longo de 40 anos de história transformando a vida de milhares de pessoas por meio da casa própria, a MRV, maior construtora da América Latina, se tornou uma plataforma de soluções habitacionais capaz de fornecer a opção de moradia que melhor se adapte ao momento na vida dos brasileiros, seja com a aquisição de apartamentos prontos ou na planta, pela compra de um terreno em loteamentos completamente urbanizados pela Urba, ou mesmo alugando imóveis especialmente pensados, com inúmeros serviços, pela sua startup Luggo, totalmente digital e sem burocracia.