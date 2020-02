Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de fevereiro de 2020.

O que é PANC e por que você deve inseri-la em sua dieta

Elas estão na moda depois de passarem despercebidas por muitos anos. Conheça as plantas alimentícias não convencionais

Elas se parecem muito com simples mato, mas, na verdade, são sementes, flores, folhas e verduras que podem ser comidas e, o mais surpreendente, são saborosas. Ótimas para temperar e acompanhar alimentos, podem até mesmo serem consumidas puras. São as PANC, alternativas baratas e saudáveis de vegetais.

Quer saber mais sobre essas plantinhas e como reconhecê-las e incluí-las nas suas refeições? Continue lendo!

O que é PANC

PANC significa Planta Alimentícia Não Convencional, e são folhinhas e matinhos que costumam aparecer facilmente no quintal, calçadas, jardins e vasos que geralmente não temos o costume de consumir para fins alimentícios. São tipos de vegetais, frutíferos, folhas e hortaliças.

Muitas plantas que hoje são consideradas PANC podem muito bem ter sido consumidas como vegetais comuns por gerações passadas. Porém, elas não se resumem a apenas aquele grupo de plantas que não está no dia a dia do nosso cardápio.

Na verdade, esses frutos e vegetais também podem estar presentes em alimentos bastante comuns na nossa alimentação. Um exemplo é a folha da batata-doce.

Benefícios da PANC

Por serem mais resistentes que as plantas conhecidas, esse grupo não necessita de agrotóxicos. Ou seja, mais um ponto a favor da nossa saúde, que é muito afetada pelo uso de pesticidas.

Esses alimentos possuem um alto valor nutricional, são ricos em vitaminas e nutrientes em quantidades bastantes significativas, como vitamina C e E, ferro, cálcio, zinco e muito mais.

Consumir essas plantas não convencionais é um método ótimo para variar mais o cardápio e, por consequência, enriquecer nossa tabela nutricional. Além disso, quanto mais variedade de plantas comemos, as chances de desenvolvermos deficiência de alguma vitamina são menores.

Onde e como encontrar e reconhecer uma PANC

Os especialistas estimam que existem, aproximadamente, cerca de 10 mil espécies de plantas com potencial alimentício. No entanto, nem todas foram descobertas e nem todas são fáceis de serem reconhecidas.

A dica de alguns especialistas para quem quer aumentar seu cardápio é que, ao se deparar com essas plantas já colhidas, procure seu nome científico. Isso porque o nome popular da planta pode mudar de acordo com a região em que a pessoa está.

Hoje existem aplicativos que ajudam você a identificar uma planta não convencional comestível, mas, na dúvida, é sempre bom consultar um especialista.

Os cuidados para quem quer consumir PANC

Mesmo sendo plantas que nascem com grande facilidade, o jeito de consumi-las não é simplesmente sair colhendo folhas que nasceram no canteiro da calçada, por exemplo. Existem verduras do grupo PANC que não podem ser ingeridas por inteiro. Portanto, é preciso pesquisar.

Outro ponto a ser levado em conta é que, apesar de mais resistentes, a poluição afeta essas plantas. Sendo assim, a dica é evitar consumir aquelas que cresceram em ruas muito movimentadas de cidades. Nesses casos, o ideal é colher uma muda da planta e cultivar novas a partir dela.

Antes de comer qualquer uma dessas plantas, mesmo que crescidas em ambientes não muito poluídos ou sujos, é indicado que sua higienização seja rigorosa. Portanto, lave as folhas em água corrente uma a uma, retirando folha por folha e descartando as murchas, estragadas e amassadas.

Como reconhecer uma PANC

Procure pelas PANCs mais conhecidas na internet e veja se as características das que você tem disponível batem. Ao fazer isso, é indicado ver fotos, ilustrações e vídeos diferentes, pois, quanto mais detalhes, melhor para o seu reconhecimento.

Se a planta tiver flores use-as para identificar seu nome, afinal, é muito mais fácil identificar uma espécie pela flor do que pela folha. Além disso, as sementes também são um método bem útil e seguro de identificá-la.

Dicas de PANCs

Agora que você já sabe dos cuidados que precisa ter para reconhecer uma planta comestível não convencional, veja algumas dicas das mais consumidas. Assim, você já saberá por onde começar na hora de expandir seu cardápio de vegetais.

Peixinho: as folhas podem virar sucos, sopas e até recheios. Também é bastante conhecida como orelha-de-coelho e lambari-da-horta;

Bertalha: uma planta trepadeira de sabor bastante original, pode ser refogada, cozida e acrescentada em sopas ou recheios. Seu sabor é parecido com o da folha de beterraba;

Chaya: o consumo dessa planta é recomendado apenas após cozimento. Ela pode ser utilizada em caldos ou servidas junto a outros alimentos, como carne;

Cambuquira: trata-se de folhas jovens ou até mesmo brotos de chuchu e das abóboras. Seu caule pode ser refogado e vai muito bem em sopas ou alimentos molinhos, como polenta;

Capuchinha: não apenas as folhas, como suas sementes e flores são comestíveis. Parece bastante com agrião e rúcula, e seus frutos podem até ser comparados com alcaparra — podendo ser usados em molhos e saladas,

Taioba: também conhecida como orelha-de-elefante, a taioba é extremamente comum e uma das melhores para tornar a dieta mais completa. Ela atua no combate à prisão de ventre e também previne a osteoporose.

Se você mora em uma cidade grande, quer ter uma alimentação livre de agrotóxicos e que também atenda a orçamentos restritivos, a PANC é uma excelente opção. Apenas se lembre de identificá-la e higienizá-la muito bem. Bom apetite!