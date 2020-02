Veja quais são os sintomas do burnout, a doença relacionada ao excesso de trabalho

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de fevereiro de 2020.

A síndrome de burnout, ou esgotamento profissional, é caracterizada pelo estado de estresse e tensão emocional causado por circunstâncias exaustivas de trabalho.

A síndrome de burnout, ou síndrome de esgotamento profissional, é um distúrbio psicológico de natureza depressiva, antecedido de exaustão mental e física extrema. Ele foi descrito por Freudenberger, em 1974, como “[…] um estado de esgotamento físico e mental cuja causa está intimamente ligada à vida profissional”.

Para evitar a doença, é importante manter um ritmo confortável de trabalho, aliado a um ambiente corporativo apropriado, além de haver uma comunicação interna linear e efetiva entre a empresa, os colaboradores e também dentro das próprias equipes.

Causas da síndrome de burnout

O transtorno, registrado no grupo 24 do CID-11 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde), é comumente desencadeado devido às seguintes circunstâncias:

exigências em excesso;

tarefas intensas e alto volume de trabalho;

obrigações excessivas;

intimidação constante;

expediente de trabalho extenso;

contato constante com o público;

desentendimentos com colegas de trabalho;

pouco tempo de descanso,

longa distância percorrida até o trabalho.

Infelizmente, muitas dessas questões fazem parte do dia a dia profissional de grande parte das pessoas. E, ainda, dependendo da intensidade do problema e do nível de sensibilidade de cada um, às vezes, apenas um desses motivos já é suficiente para gerar a síndrome.

Sintomas da síndrome de burnout

Segundo pesquisa feita em 2018 pelo ISMA-BR, 72% dos brasileiros são vítimas do estresse e, entre eles, 32% sofrem com a síndrome de burnout. Entre os sintomas causados por esse distúrbio, estão:

Sintomas físicos

frequentes dores de cabeça;

mudança de apetite — ausência ou excesso;

insônia;

problemas de concentração;

fadiga;

pressão alta;

dor muscular;

gastrite;

alteração nos batimentos cardíacos;

lapsos de memória,

cansaço excessivo.

Sintomas emocionais

insegurança;

sensação de fracasso;

frequente negatividade;

sentimento de derrota;

desesperança;

mudanças de humor repentinas;

isolamento;

ausência do trabalho;

irritabilidade;

ansiedade;

depressão,

baixa autoestima.

Diagnóstico da síndrome de burnout

É importante ressaltar que o diagnóstico da doença deve ser feito exclusivamente por um profissional especializado em saúde mental, como psiquiatras e psicólogos.

Ele é realizado clinicamente e é baseado na investigação do histórico do paciente em questão, sua realização pessoal e nível de envolvimento no trabalho.

Além disso, um questionário que tem como base a Escala Likert — escala de respostas psicométricas, que especifica o nível de concordância — também auxilia no estabelecimento do diagnóstico.

Tratamento da síndrome burnout

O tratamento da síndrome de burnout é realizado, em geral, por psicoterapia. No entanto, dependendo do grau de complexidade, ele também pode contar com alguns remédios — ansiolíticos e/ou antidepressivos.

O efeito do tratamento pode ser notado, normalmente, entre 1 e 3 meses. Entretanto, há a possibilidade de levar mais tempo, de acordo com cada caso, devendo ser avaliado individualmente.

Além disso, durante o mesmo, são necessárias alterações nas circunstâncias de trabalho e, sobretudo, alterações no estilo de vida e hábitos.

Exercícios de relaxamento e atividades físicas regulares precisam ser incluídos na rotina do paciente, visando tanto o controle dos sintomas da doença quanto o alívio do estresse.

Ademais, logo depois do diagnóstico do especialista, é altamente indicado que férias sejam tiradas e atividades de lazer sejam desenvolvidas junto às pessoas mais próximas, como familiares, parceiros e amigos.

Como prevenir a síndrome burnout?

A maneira mais eficiente de prevenir a síndrome de burnout é adotar estratégias que reduzam a pressão e o estresse durante o trabalho.

Atividades saudáveis impedem o surgimento do distúrbio. Ademais, identificar os sinais e tratar os sintomas no começo também colabora para um tratamento mais rápido e efetivo.

As formas mais eficazes de se precaver em relação à síndrome de burnout são: