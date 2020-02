Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2020.

MEC divulga chamada do ProUni nesta terça-feira (18)

O Ministério da Educação revela nesta terça-feira (18) o resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) para o primeiro semestre de 2020. Os estudantes selecionados para receber a bolsa de estudos devem comprovar as informações fornecidas no ato da inscrição. A documentação solicitada deve ser apresentada às instituições de ensino até o dia 28 de fevereiro.

O ProUni é um programa do Ministério da Educação que oferece bolsas de estudos, integrais e parciais, em instituições particulares de educação superior. Podem participar estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública, ou na rede particular na condição de bolsista integral; estudantes com deficiência; professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição pública.

As bolsas que não forem preenchidas até o dia 28 podem ser ocupadas por participantes da lista de espera. O prazo para se inscrever na lista de espera é de 6 a 9 de março e a divulgação será feita no dia 12 daquele mês.

Para ver se seu nome está na lista e para outras informações, acesse a página na internet pelo endereço siteprouni.mec.gov.br