* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Movimento no Aeroporto de Montes Claros deve crescer durante o Carnaval

Montes Claros – O movimento no Aeroporto de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais deve crescer durante o Carnaval 2020. Entre os dias 21 e 27 de fevereiro, são esperados 3 mil viajantes, alta de 3,45% em relação ao fluxo registrado na folia de 2019, que teve 2,9 mil pessoas transportadas de 1º e 7 de março.

A estimativa leva em conta a oferta de assentos das empresas aéreas, que também orientou um plano de ação para garantia da fluidez, conforto e segurança de quem vai viajar de avião durante o Carnaval. Entre as medidas, destacam-se a intensificação dos trabalhos das equipes de segurança e de operações, incluindo as de plantão, por meio de remanejamento das escalas de trabalho. A empresa também realizou ajustes preventivos em equipamentos como esteiras de bagagens, entre outros.

Com capacidade de receber até 800 mil passageiros por ano, o terminal registrou, em 2019, mais de 224 mil viajantes. Atualmente, o Mário Ribeiro opera diariamente das 5h à 1h, e conta com seis voos diários das companhias Azul e Gol. Eles interligam Montes Claros a Confins (MG), Guarulhos (SP) e conexões, a partir da capital mineira.

Rede Infraero

Os aeroportos administrados pela Infraero deverão registar aumento de 3% no movimento de passageiros neste Carnaval. Entre os dias 21 e 27 de fevereiro, os 42 terminais operados pela empresa com voos comerciais regulares esperam receber 1,36 milhão de embarques e desembarques. Em 2019, 1,32 milhão de viajantes foram contabilizados no período carnavalesco, que ocorreu entre os dias 1º e 7 de março. A movimentação de aeronaves também deve crescer 4,45%, com 11,55 mil pousos e decolagens estimados para este ano, frente aos 11,06 mil computados na folia anterior.

Guia do Passageiro

Informações sobre viagens, direitos e responsabilidades do passageiro e da companhia aérea, podem ser conferidas no Guia do Passageiro. O material também traz explicações sobre o funcionamento do setor aéreo e dicas, como peso e devolução de bagagem, transporte de animais e produtos de origem animal e vegetal trazidos do exterior. O guia pode ser lido clicando aqui.