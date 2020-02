Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2020.

Norte de Minas – Novo fórum de Grão-Mogol é inaugurado

Norte de Minas – Inauguração do novo fórum da Comarca de Grão-Mogol, com a presença do presidente Nelson Missias de Morais, dos desembargadores Alberto Henrique Costa de Oliveira, Eduardo César Fortuna Grion, Jaubert Carneiro, Tiago Pinto, Mariangela Meyer, do prefeito Hamilton Gonçalves e demais autoridades.

Grão-Mogol, a 551 quilômetros de Belo Horizonte, acaba de ganhar novo fórum. Depois das recentes inaugurações de prédios em Miradouro e Itapagipe, foi a vez da cidade localizada no Norte de Minas. A solenidade de inauguração foi comandada pelo presidente do TJMG, desembargador Nelson Missias de Morais, e pelo diretor do foro da comarca, juiz Reginaldo Palhares Júnior.

Também participaram da cerimônia a 3ª vice-presidente do TJMG, desembargadora Mariangela Meyer; o corregedor-geral, desembargador José Geraldo Saldanha da Fonseca; os desembargadores Alberto Henrique Costa de Oliveira, Eduardo César Fortuna Grion e Jaubert Carneiro Jaques e Tiago Pinto; o prefeito de Grão-Mogol, Hamilton Gonçalves do Nascimento; e diversas outras autoridades do Judiciário mineiro e dos Poderes Legislativo e Executivo da cidade.

Além da inauguração do novo prédio da comarca, Grão-Mogol também teve implantada uma unidade do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc). O fórum da cidade muda de prédio, mas mantém o nome Doutor Manoel Cristiano Rêlo. Já o prédio recebe o nome de Edifício Antônio de Pádua Bicalho.

Catedral da cidadania O presidente do TJMG, desembargador Nelson Missias de Morais, lembrou que desde dezembro tem viajado por Minas para participar de várias inaugurações de fóruns, que passam a oferecer melhores condições de trabalho para os servidores e a população das cidades.

“Estamos aqui para entregar à população o que ela merece e precisa, que é uma prestação jurisdicional célere e eficaz. Mais do que inaugurar fóruns, tenho conseguido reforçar minha identificação com a gente mineira. Gente simples do interior com sua riqueza cultural, sua tradição e firmeza de caráter”, frisou o presidente.

O presidente do TJMG, Nelson Missias de Morais; o juiz diretor do foro, Reginaldo Palhares Júnior; e o prefeito de Grão-Mogol, Hamilton Gonçalves do Nascimento, hasteiam as bandeiras Nelson Missias de Morais lembrou que estava acompanhado dos desembargadores Alberto Henrique Costa de Oliveira, Eduardo César Fortuna Grion e Jaubert Carneiro, os dois últimos ex-juízes da Comarca de Grão-Mogol. “Vocês são três diamantes que brotaram nesta cidade”, elogiou o presidente. O desembargador Alberto Henrique Costa de Oliveira é nascido em Grão Mogol. Ele ainda destacou o importante papel do desembargador Alberto Henrique Costa de Oliveira, que, segundo o presidente, é 100% responsável pela construção do novo fórum, pelo importante papel que teve do início ao fim das obras. “Não foi uma e nem dez vezes que Alberto esteve em meu gabinete para acompanhar as obras”, lembrou. O presidente ainda destacou a importância do antigo prédio que abrigava a sede da Comarca de Grão-Mogol. “Era um prédio histórico e muito bonito, mas já não atendia às necessidades do Judiciário”, comparou. O presidente encerrou seu discurso dizendo que é uma grande honra estar na cidade, entregando o novo fórum à população. “Hoje, estamos entregando mais que um fórum. Estamos entregando à população a catedral da cidadania”, encerrou o presidente Missias. Gestão, equilíbrio e controle “Estou honrado de estar aqui com vocês para uma data tão especial e em uma instalação de modernidade e grandeza ímpares, não só para o Judiciário mineiro, mas para o Judiciário das demais unidades da federação”, declarou o diretor do foro, juiz Reginaldo Palhares Júnior, em seu discurso. “O mundo é um grande palco; os homens e as mulheres, meros artistas, com entradas e saídas. No seu tempo, cada qual com muitos papéis.” Citando o dramaturgo William Shakespeare, o juiz declarou que “o palco” escolhido pelo TJMG para a Comarca de Grão-Mogol era o melhor para que todos ali presentes pudessem “atuar incessantemente para que a população se sinta acolhida e respeitada.” O diretor do foro, juiz Reginaldo Palhares Júnior, destacou que a nova edificação já nasceu com o intuito de colocar “os eixos da comarca em ordem” O juiz contou que, mesmo com as dificuldades enfrentadas na comarca, desafios que, pontuou, serão superados com “parcimônia, objetividade, imparcialidade e respeito”, ele encontrou ali uma “verdadeira equipe, no intuito único de concretizar a prestação jurisdicional com excelência”. O magistrado lembrou que o fórum tradicional de Grão-Mogol abrigou muita história, mas que a nova edificação “já nasce com suas próprias pernas e ambições”. “Vê-se que está voltada à gestão, equilíbrio e controle. Em outras palavras, já nasceu para colocar os eixos da comarca em ordem”, ressaltou. “Nesse contexto, será necessária uma atuação dedicada, conjunta, cooperativa, compreensiva e harmônica, não só do Judiciário, mas também de todas as instituições que aqui atuam e atuarão”, disse, agradecendo “o privilégio” de receber a inauguração na primeira comarca em que atua, o que fazia como “um presente de alegria, felicidade e, principalmente, honra”. “Como retribuição, tenho a oferecer a humildade, para aprender com os mais sábios; a coragem, para atuar de modo destemido frente aos desafios; a dedicação hercúlea, face ao volume de trabalho; e a alegria e o sorriso para compartilhar com o próximo”, concluiu o magistrado. Conciliação e mediação A 3ª vice-presidente do TJMG, desembargadora Mariangela Meyer, destacou a importância, para a comarca, da instalação do Cejusc. A magistrada observou que o Brasil vive uma crescente escalada no número de feitos judiciais em tramitação – são cerca de 80 milhões de processos no País, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). “Isso, por si só, revela-se um elemento desestabilizador do adequado funcionamento do Judiciário, posto que, abarrotado de processos, não consegue responder satisfatoriamente aos anseios por celeridade e qualidade na resolução dos conflitos”, pontuou a magistrada. Nesse cenário, a desembargadora ressaltou a importância da mediação e da conciliação, lembrando que o novo Código de Processo Civil (CPC) estimula as práticas autocompositivas. “Trabalhamos, atualmente, na implementação de uma política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses, consoante ao que dispõe a Resolução 125 do CNJ”, afirmou. Entre outros pontos, a desembargadora destacou que a conciliação e a mediação oportunizam às próprias partes envolvidas em um conflito o diálogo e a negociação para construir a solução que melhor satisfaça seus interesses e necessidades, com o auxílio de um facilitador. Na avaliação da magistrada, a Comarca de Grão-Mogol dá um novo passo rumo a um futuro promissor, com a inauguração do Cejusc. “Ao somarmos esforços para a edificação dessa nova cultura da resolução de controvérsias, contribuímos para a construção de uma sociedade mais justa, solidária, participativa e pacificadora”, declarou. Desafios superados O prefeito de Grão-Mogol, Hamilton Gonçalves do Nascimento, lembra que, desde a decisão de construção da nova sede do Judiciário local até a finalização das obras, foram vários os desafios que tiveram que ser superados. “Mas conseguimos, e agora tenho que agradecer ao presidente Nelson Missias pelo presente que está nos ofertando. O novo fórum é de grande importância não apenas para funcionários como também para as populações das cidades que compõem a Comarca de Grão-Mogol”, comemora o prefeito. Ele também fez questão de lembrar e, sobretudo, agradecer ao presidente Nelson Missias o acordo selado com sucesso entre o Governo Mineiro e municípios, o que possibilitou o parcelamento de dívidas passadas. “Já recebemos a primeira parcela do acordo, paga em janeiro pelo governo estadual. Tal acordo permite um melhor atendimento por parte da prefeitura à população”, completa o prefeito. Comarca histórica Filho da cidade, o desembargador Alberto Henrique Costa de Oliveira fez questão de lembrar que o novo fórum só foi possível graças ao desempenho e dinamismo do presidente Nelson Missias. “Sou eternamente grato, presidente, por tudo que Vossa Excelência tem realizado em prol do Judiciário mineiro, operando grandes feitos e solucionando problemas difíceis que atormentam o Poder Judiciário.” O desembargador Alberto Henrique Costa de Oliveira, ex-juiz de Grão Mogol, agradeceu o empenho do presidente do TJMG, Nelson Missias de Morais “Há muito tempo a cidade precisava de um novo fórum, com instalações modernas, que trará muita expansão e desenvolvimento para a cidade e seu povo”, acrescentou o desembargador, que também lembrou que a Comarca de Grão-Mogol é uma das mais antigas da região, instalada em 1892, início da era republicana.