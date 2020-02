Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – ACI elege Leonardo Vasconcelos para presidir a entidade até 2022

Montes Claros – A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros reuniu diretores e associados para eleger sua Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para a gestão de 2020/2022, nessa terça-feira, dia 18 de fevereiro. O empresário Leonardo Vasconcelos e a advogada Gislayne Pinheiro estarão à frente da entidade a partir do dia 31 de março de 2020 até 2022. Na pauta da Assembleia Geral Ordinária, também os resultados positivos do último ano, através do sucesso dos produtos e serviços ofertados aos associados.

O presidente do Conselho Superior, Jamil Curi, presidiu a Assembleia e destacou a evolução da entidade nos últimos anos. “Quando se quer, se conquista. A gestão de Newton Figueiredo conseguiu administrar muito bem a entidade, desde os números do balanço anual até a união das lideranças. Fico feliz em ver a presença de quase todos os ex-presidentes neste momento. Pois não somos eleitos para ser presidentes, mas para sermos sempre membros da ACI, com dedicação total à entidade. O estatuto não deixa margem para dúvidas, demonstrando o zelo diante dos preceitos que devem conduzir uma associação”.

Uma eleição com chapa única mostra a união da entidade em prol de um objetivo comum e da vontade de todos. Ildemar Soares, Presidente do Conselho Diretor, pontuou que a equipe está mais unida sob a tutela de Dr Newton Figueiredo. “Temos mais diálogo e aprendemos muito com sua proatividade inspiradora. Agora, desejamos êxito ao novo presidente e oferecemos nosso apoio e energia”.

Leonardo Vasconcelos, 60 anos, empresário do setor de combustíveis e energia fotovoltaica, disse que vive um momento importante na sua vida. “Fazer parte desta mesa, sabendo da história de 70 anos da ACI torna o desafio mais difícil. Vamos tentar manter o ritmo ascendente da Associação Comercial com a ajuda de minha diretoria, composta por pessoas que sentem orgulho da entidade”. Ele completa que “alguns rumos estão delineados, como a nova sede. Que permaneçamos unidos em todas as ocasiões, afinal somos a ACI e devemos corresponder à confiança do associado”.

Os integrantes da diretoria são associados, empreendedores, que doam seu tempo e expertise em prol do bem comum, traçando estratégias e buscando soluções para o crescimento da economia. Para a Gestão 2020/22, Leonardo Vasconcelos terá como vice, a advogada Gislayne Lopes Pinheiro. Os demais membros para a Diretoria Executiva são: Secretário Geral – Maurício Sérgio Sousa e Silva; 2º Secretário – Thiago Diniz Tolentino; 1.º Tesoureiro – Edenilson Duraes de Oliveira e 2.º Tesoureiro Jairo Marques Lopes Bahia. O Conselho Fiscal segue com Dennison Caldeira Rocha; Geancarlo Silva Almeida; Renato Antonio Silva Tupinambá; Rosalvo José Caldeira de Barros; Leandro Correia de Oliveira e Fernando Martins de Carvalho.

Dr Newton Figueiredo foi bastante aplaudido pelos presentes e desejou sucesso a toda a ACI, ao presidente e a vice, e aos conselhos. “Nosso tempo foi o de cada um que está aqui nesta assembleia. Se acertamos ou erramos, estávamos juntos. A sensação do esforço exercido com a ajuda da equipe e da diretoria é gratificante’. A apresentação da diretoria executiva será durante a posse, no dia 31 de março.

Por Nágila Almeida