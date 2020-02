Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Prefeitura de Montes Claros alerta para os cuidados necessários neste Carnaval

Montes Claros – O Carnaval está chegando, e para muita gente esse é um tempo de “meter o pé na jaca”, ou seja, “aproveitar o momento”, sem pensar no futuro. No entanto, embora a folia dure apenas alguns dias, suas consequências podem perdurar por muito tempo, até mesmo para a vida inteira.

É pensando nisso que a Prefeitura de Montes Claros, através do Centro de Referência em Doenças Infecciosas (CERDI), irá promover nesta sexta-feira, 21 de fevereiro, a partir das 8h30, uma ação educativa em frente à Policlínica Alto São João (sede do CERDI), em parceria com o GRAPPA (Grupo de Apoio à Prevenção aos Portadores da AIDS ) e o MGG (Movimento LGBT dos Gerais). Serão distribuídos preservativos e panfletos e oferecidos exames rápidos e gratuitos de HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. No sábado, das 14 às 16 horas, o MGG fará um trabalho de panfletagem na Rodoviária de Montes Claros, de olho nos foliões que saem e chegam na cidade.

O CERDI funciona das 7 às 19 horas na Policlínica do Bairro Alto São João – avenida Floriano Neiva, sem número – e atende em média 250 a 300 pessoas por mês. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2211-4413 ou 2211-4414.