* Por: Jornal Montes Claros - 19 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Sebrae Minas oferece consultorias de finanças e marketing em Montes Claros

Montes Claros – Finanças e marketing são áreas fundamentais para o sucesso dos negócios, mas muitas vezes os empreendedores encontram dificuldades para administrar essas questões.

Para orientar sobre como planejar e desenvolver ações, o Sebrae Minas oferece consultorias sobre os temas, entre os dias 27 e 28 de fevereiro, em Montes Claros. Os empreendedores que desejam abrir ou melhorar a gestão do negócio poderão participar das atividades na agência da instituição, localizada na av. Mestra Fininha, 1448, bairro Funcionários. As inscrições podem ser feitas pelos telefones 0800 570 0800 e 38 3224 7350.

“Para que seu negócio tenha sucesso, é necessária muita disciplina para realizar o planejamento dos recursos e a movimentação financeira, além de estar comprometido com as atividades e com os procedimentos gerenciais. Durante a consultoria, vamos apresentar ferramentas que irão contribuir para colocar essas ações em prática”, ressalta o consultor financeiro do Sebrae Minas Eric Dariolli.

A consultoria irá abordar, especialmente, planejamento financeiro; organização e controle; capital de giro; preço de venda; e endividamento. Na área de marketing, o consultor Mateus Rodrigues irá abordar questões sobre melhorar ou produzir campanhas de marketing e como potencializar vendas.

Programação:

Consultoria financeira – 27 de fevereiro

Horário: 8h30 – 10h15 – 14h e 15h45 (R$ 60 por consultoria)

28 de fevereiro – 8h30 e 10h45 (R$ 60)

Consultoria de marketing – 27 de fevereiro

Horário: 8h30 -10h15 – 14h e 15h45 (R$60 por consultoria)

Local: Agencia do Sebrae – Av. Mestra Fininha,1448 no Funcionários

Inscrições e informações: 0800 570 0800 ou 38 3224 7350.