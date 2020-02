Norte de Minas – Programação de carnaval em cidades do Norte de Minas; Confira

Grão Mogol

Sexta (21) – Show com Marcelo e Matteo e Dj no Palco 2 a partir das 23h Sábado (22) – Banda A Nova Mania no palco 2 a partir das 17h e Bloco Sparta ( Espaço Fechado) 17h – Concentração do Bloco do Saco acompanhado pela Fanfarra 20h Show com a Banda de Marchinha na Rua Cristiano Rello 23h – Show com a Banda Maderada do Arrocha no Palco 1 01h – Show com a DJ Ellen Rios

Domingo (23) – Show com a Banda “Bob Silva” no palco 2 às 14h

17h – Bloco Duelo de Titãs ( Espaço Fechado)

17h – Concentração do Bloco do Chamegos do Barão acompanhado pela Fanfarra

20h – Show com a Banda de Marchinha na Rua Cristiano Rello

23h – Show com o Cantor Zannynho e Banda no Palco 1

01h – Show com a DJ Ellen Rios

Segunda (24) – Show com a Banda Samba Os 3 + 1 no palco 2 às 14h

17h – Concentração do Bloco das Virgens acompanhado pela Fanfarra

20h – Show com a Banda de Marchinha na Rua Cristiano Rello

23h – Show com a Banda Turma da Bregadeira no Palco 1

01h – Show com a DJ Andressa Vegas

Januária

A Prefeitura de Januária espera receber cerca de 20 mil pessoas durante quatro dias e preparou uma programação com 13 bandas regionais e cinco blocos de rua. O mais tradicional é o bloco ‘O Minhocão’ que existe há mais de 50 anos.

Também terá um espaço reservado para as crianças na Rua da Cultura com oficinas de pintura facial e brincadeiras, no sábado e domingo de 18h às 21h.

A Prefeitura informou que está apoiando também o carnaval do Distrito de Brejo do Amparo e no Bairro Vila São Domingos. No Distrito, a folia será na segunda a partir das 19h com o bloco ‘O Minhocão’; já a programação no bairro será no sábado e domingo com ‘Bloco Jabá Folia’.