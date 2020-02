* Por: Jornal Montes Claros - 27 de fevereiro de 2020.

Coalas são amamentados por soldados australianos

As queimadas que atingiram a Austrália deixaram diversas marcas na região. Animais morreram e grande parte da vegetação também não sobreviveu. Para auxiliar no combate aos incêndios florestais, a 9ª Brigada do Exército da Austrália foi convocada, mas eles se destacaram na última semana por outro motivo bastante fofo.

Os militares estão usando suas horas vagas para cuidar dos animais resgatados. Uma imagem mostra alguns soldados sentados amamentando coalas. Os soldados utilizaram seringas e mamadeiras para alimentar os animais.

“Soldados estão usando seus períodos de descanso para ajudar no Cleland Wildlife Park, apoiando nossos amigos peludos durante o período de alimentação”, publicou a brigada no Facebook. A postagem viralizou nas redes pelo mundo.