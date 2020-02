Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de fevereiro de 2020.

Mega-Sena pode pagar 200 milhões de reais nesta quinta-feira (27)

Para você que gastou muito no Carnaval ou está precisando de uma grana extra, aí vai uma dica de ouro! A Mega-Sena pode pagar nesta quinta-feira (27) prêmio de 200 milhões. A bolada é a terceiro maior da história sem contar sorteios especiais, como a Mega da Virada.

A aposta mínima de seis dezenas custa R$ 4,50 e aumenta de acordo com a quantidade de números jogados. Você pode fazer sua “fezinha” diretamente nas casas lotéricas ou pelo site loteriasonline.caixa.gov.br.

De acordo com a Caixa, a probabilidade de ganhar o prêmio com apostas simples, de seis dezenas, é de uma a cada 50 milhões. Já para um jogo com 15 dezenas, o máximo de números permitidos, a chance de levar o prêmio é de uma em 10 mil.