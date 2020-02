Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Projeto repassa recursos para entidades sem fins lucrativos

Montes Claros – A Câmara de Vereadores aprovou em reunião ordinária realizada nesta quinta-feira (27/2), o projeto n°21/2020 que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para nove entidades em Montes Claros. Para que fosse votado em tempo hábil o projeto contou com apoio das Comissões de Finanças e de Legislação e Justiça da Casa.

O projeto visa possibilitar a celebração de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e as entidades sem fins lucrativos que prestam Serviços na área educacional para comunidade. Ao todo, serão nove instituições beneficiadas:

– Casa da Juventude São Luiz Gonzaga: R$179.567,68

– Centro Comunitário de Vivência Educacional Professor Luiz Flávio Pereira: R$305.437,37

– Centro de Recuperação Renascer: R$596.658,62

– Círculo de Trabalhadores Cristãos: R$129.877,82

– Projeto Comunitário Betel: R$394.307,03

– Projeto Comunitário Nova Canaã: R$324.926,96

– Apae: R$1.178.448,95

– Fundação Clarice Albuquerque: R$775.192,70

– Associação Sociedade Educacional Mendonça e Silva: R$1.078.833,79

Os valores serão repassados anualmente, divididos em 11 parcelas mensais.

OUTROS PROJETOS

Outros três projetos foram aprovados pelos vereadores, durante a reunião ordinária. A proposta n°1/2020 concede Medalha de Mérito Esportivo Antônio Manoel Dias à educadora física e coordenadora do grupo “Elas de Rosa”, Ângela Maria Magalhães Araújo – a iniciativa é do vereador Valdecy Contador (PMN).

De autoria do vereador Ildeu Maia (PP), o projeto n°14/2020 concede título Declaratório de Utilidade Pública à Associação Rural de Pequenos Produtores e Moradores do Recanto da Seriema. O mesmo título foi concedido para Associação Comunitária dos Moradores do Sol Nascente – projeto da vereadora Maria Helena (PPL).

O Título Declaratório de Utilidade Pública Municipal é destinado às instituições que prestam relevantes serviços para o município e tem como intuito, possibilitar essas entidades a pleitear financiamento público para suas atividades filantrópicas.