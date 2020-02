Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Pronto Atendimento Municipal Alpheu de Quadros oferece serviços de diversas especialidades

Montes Claros – O Pronto Atendimento Alpheu de Quadros da Prefeitura de Montes Claros atende em média 400 pacientes por dia, e conta com quatro médicos (dois clínicos e dois pediatras) por plantão, durante 24 horas por dia, sete dias por semana. Com serviços de ponta no setor de urgência e emergência, a unidade oferece também diversos atendimentos na área oftalmológica.

Atualmente no local são oferecidos os serviços de acolhimento com classificação de risco, administração de medicamentos, aferição de pressão arterial, atendimento de urgência com observação, atendimento de avaliação de cateterismo, curativos, drenagem de abscesso, eletrocardiograma, sutura de ferimento da pele, exames de glicemia capilar, inalação, nebulização, lavagem gástrica, monitorização ambulatorial de pressão arterial, radiografia de abdômen e transporte inter-hospitalar.

Com serviço de oftalmologia de ponta, a unidade oferece exames de mapeamento de retina, angiografia, retinografia, teste do olhinho, biomicroscopia, fundoscopia, tonometria, teste ortóptico, triagem oftalmológica, anamnese, teste de acuidade visual e dilatação, avaliação e acompanhamento de glaucoma, exames de curva diária da pressão ocular, gonioscopia e consultas, tratamento e acompanhamento a pacientes portadores de estrabismo, consulta, tratamento e acompanhamento relacionados a problemas na córnea e retirada de corpo estranho. Em média, 1.500 pacientes são atendidos mensalmente na unidade.

Recentemente, o Pronto Atendimento foi equipado com um novo aparelho de raio-x digital, em substituição ao analógico. “Por causa disso, o resultado dos exames demorava muito para sair, além da resolução das imagens obtidas nos exames ser de qualidade inferior”, destaca Maria Socorro de Carvalho Silveira, diretora administrativa da unidade.

Outra conquista veio através da parceria que o município firmou com a empresa dinamarquesa Novo Nordisk. A empresa cedeu, em comodato, um retinógrafo que será utilizado pelo Centro de Oftamologia. Através desse convênio, a empresa também ficará responsável pela manutenção do equipamento e entrega de insumos, principalmente os colírios usados pelos pacientes portadores de retinopatias diabéticas.

A Novo Nordisk também doará todo o material gráfico usado para a impressão dos exames, além dos medicamentos necessários para realização de angiografias contrastadas. O retinógrafo atenderá mensalmente 40 pacientes portadores de retinopatias diabéticas, que são encaminhados ao Centro de Oftamologia pelas Estratégias de Saúde da Família do Municipio.