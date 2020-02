Compartilhe Facebook

28 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Reciclagem de tampinhas plásticas custeia a castração de pets sem lar

Montes Claros – O Montes Claros Shopping é parceiro da ação Ambiente Legal, uma campanha solidária que arrecada tampinhas de embalagens pets para reciclagem.

Todo o valor arrecadado na venda do material reciclável será revertido em castração da população de cães e gatos da cidade resgatados pela Eu Salvo, instituição de proteção animal que cuida de animais em situação de abandono ou de risco em Montes Claros.

Tampas plásticas que iriam para o lixo e virariam mais um resíduo em aterros sanitários têm um rumo diferente, a reciclagem. Então o projeto é uma reação positiva em cadeia. A população animal é beneficiada, a sociedade, o meio ambiente e também movimenta a economia das cooperativas e de famílias que vivem delas.

No Montes Claros Shopping, o ponto de coleta das tampinhas está instalado na Praça de Alimentação.

Para castrar um gato é necessário mais de 300 quilos de tampinhas. Já para cachorro requer 500 quilos de tampinhas coletadas. Elas são feitas de polipropileno, tipo de plástico que possui maior valor agregado. As tampas que podem ser arrecadadas são as de potes de maionese, inseticidas, remédios, garrafas pets e até canetas.

Marilia Miranda Diniz, coordenadora da campanha, é ativista da causa animal e professora do ensino fundamental. A ideia da campanha surgiu numa discussão em sala de aula com os alunos. “Durante as aulas de Ciências, vimos a grande mortandade de animais marinhos, mortos ao consumir plástico confundindo-o com alimento. Até 2050 haverá mais plástico no oceano do que animais marinhos”, destaca.

Ela ressalta que a campanha tem um duplo objetivo. “Ao salvar os animais marinhos, dando novo destino ao lixo plástico, estamos cuidando do meio ambiente e também dos animais de rua, já que a castração é o método mais eficiente para diminuir o abandono por ser uma medida eficaz de controle populacional”.

Segundo Marília Diniz, as atividades da campanha começaram em setembro de 2019 e já arrecadou mais de uma tonelada de tampinhas e já castrou dois animais, uma gata e uma cadela em situação de rua.

Sobre os benefícios da castração

Para manter a saúde dos pets em dia, umas das principais orientações dos especialistas é a castração. Essa preocupação também se estende à população de animais de companhia no Brasil, que, segundo levantamento do Instituto Pet Brasil (IPB), divulgado em 2019, nosso País possui mais de 54 milhões de cachorros e quase 24 milhões de felinos, num total de 78,1 milhões de animais.

Assim, a cirurgia no início da vida do animal previne uma série de doenças. A castração diminui em até 90% o risco de desenvolvimento de doenças relacionadas à parte reprodutiva, como tumores e infecções; tanto em machos quanto em fêmeas; além de também contribuir para a manutenção da imunidade alta, o que ajuda a reduzir a ocorrência de outras doenças.