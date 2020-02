Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de fevereiro de 2020.

Resenha literária – O Rapto dos dias

Título: O Rapto dos dias

Autor: Kenny Teschiedel

Gênero: Literatura brasileira// Romance// Drama

Sinopse

“Bom dia! Você é a Rosana? Você está presa!”

Catarina de onze anos e Francisco, de nove, ouviram estas frases dos policiais que adentraram sua casa e levaram sua mãe. A partir desse dia, a vida dos três tomaria rumos distintos. Rosana para o presídio. As crianças para um orfanato. Sobrara aos irmãos apenas o forte amor um pelo outro para encarar os desafios e artimanhas que a vida lhes preparara. Mas diante de preconceito, desigualdade, injustiça, violência, conseguirá o amor manter os dois afastados da tênue linha que separa do ódio?

Um drama intenso e envolvente, que busca a todo momento a reflexão do leitor.

O Rapto dos dias de Kenny Teschiedel é sem dúvidas um dos livros mais envolventes que já li. Um estilo diferente, que relata uma realidade social de injustiça, preconceitos e violência sem maquiagem.

Os depoimentos a partir da perspectiva dos personagens conotam ao livro mais realismo dos fatos, acontecimentos esses, que vemos ou ouvimos falar através dos noticiários.

O autor convida o seu leitor a uma profunda reflexão sobre as questões sociais que nos assombram e batem à nossa porta todos os dias. Durante a narrativa, sentimos na pele as dores e emoções das crianças sem expectativas de futuro e uma mãe capaz de qualquer coisa para ter os filhos de volta.

Qual o preço que desventurados como Catarinas e Franciscos pagam na vida real?

“As lembranças da minha infância tumultuada me assombram insistentemente. Os passos tortos pelos caminhos sinuosos que trilhei marcaram-me para sempre de uma maneira muito violenta. Não há como esquecer”.

Aqui o passado e o presente se encontram deixando expostas as feridas de uma vida, os castelos ruídos e o super herói de brinquedo que jamais serão esquecidos.

Acredito que o Rapto dos dias deveria ser o novo livro de cabeceira dos leitores ávidos por uma ótima história. Essa é uma daquelas obras que vale a pena cada uma de suas linhas.

O livro está disponível na Amazon na versão e-book por R$ 5,99 e físico no site da editora Hope por R$ 35,00.

Espero que você, leitor, seja impactado por essa leitura.

Um grande abraço e até semana que vem.

