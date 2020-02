Voos de ida e volta Montes Claros para SP por apenas R$ 417,78, Salvador por R$ 665,32 e Porto Seguro R$ 694,14

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 29 de fevereiro de 2020.

Já quem prefere viajar para curtir as praias do Espírito Santo encontra a ida e a volta do Norte de Minas para Vitória por R$ 5873,90, valor com toda as taxas incluídas.

Uma promoção para você não ter desculpas de que não viajou ainda porque não encontrou passagens aéreas baratas. Neste final de semana as companhias aéreas voltaram a oferecer descontos para vários destinos. A nossa equipe preparou uma lista com as melhores ofertas nos voos saindo e chegando em Montes Claros e Belo Horizonte. De Montes Claros para São Paulo (Guarulhos) as passagens de ida e volta podem ser compradas somente nesta promoção por apenas R$ 417,78. Você pode viajar de Montes Claros para a bela Porto Seguro pagando pela ida e volta o valor de R$ 694,14. (Confira essa promoção na imagem abaixo).

Os outros destaques são as passagens de ida e volta de Montes Claros para Salvador disponíveis somente nesta promoção por apenas R$ 66532. Já quem prefere viajar para curtir as praias do Espírito Santo por R$ 5873,90. Todas as passagens das promoções de Montes Claros são de ida e volta e podem ser parceladas em 12 vezes sem juros. O valor máximo da nossa seleção de ofertas é de R$ 791,27: Montes Claros Recife.

Voos de Belo Horizonte para o Nordeste por apenas R$ 235,19

Para quem pretende viajar a partir de Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) encontra a ida e a volta por apenas R$ 235,19 e para Salvador as passagens estão disponíveis por R$ 639.12. Os passageiros de Belo Horizonte podem comprar a ida e a volta por apenas R$ 208,00 o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

Considerando que as taxas de embarques estão incluídas, sai mais em conta viajar de avião que de ônibus. As passagens da lista abaixo são para viagens nos meses de março, abril, maio e junho deste ano, exceto nos feriados deste período. Aproveite o link que se encontra no final deste post para reservar o hotel com descontos de até 40%. As duas promoções acabam às 8 horas de segunda-feira (02/03).

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas para embarque em Montes Claros

