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Unimontes firma cooperação para pesquisas ambientais na RPPN Porto Cajueiro
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Unimontes firma cooperação para pesquisas ambientais na RPPN Porto Cajueiro

Jornal Montes Claros 29 de maio de 2026

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Acordo com a Usina Coruripe permitirá estudos sobre conservação, biodiversidade e recuperação de áreas degradadas no Norte de Minas.

Montes Claros, 29 de maio de 2026 — A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), por meio do Centro de Excelência do Semiárido – Sertão, vai desenvolver pesquisas científicas voltadas para a conservação, restauração ambiental e uso sustentável dos recursos naturais na Reserva Particular do Patrimônio Natural Porto Cajueiro (RPPN Porto Cajueiro), localizada em Januária, no Norte de Minas.

O acordo será assinado no dia 10 de junho, entre o reitor da Unimontes, professor Wagner de Paulo Santiago, e representantes da Usina Coruripe de Açúcar e Álcool, responsável pela reserva.

  • Participarão da assinatura o gerente de Sustentabilidade, Bertholdino Apolônio Teixeira Junior, e o coordenador de Sistema de Gestão Ambiental, Aristoclides Cançado Costa.
  • Pesquisadores e estudantes da Universidade também estarão envolvidos no projeto.

As atividades serão conduzidas pelas professoras e pesquisadoras:

  • Yule Roberta Ferreira Nunes.
  • Gilzeane dos Santos Sant’Ana.
  • Camila Souza Santos.
  • Maria das Dores Magalhães Veloso.

Todas integram o Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD – Veredas) da Unimontes.

De acordo com a professora Gilzeane Sant’Ana, serão realizadas ações conjuntas de pesquisa e educação ambiental, incluindo:

  • Projetos de biodiversidade.
  • Monitoramento ambiental.
  • Recuperação de áreas degradadas.
  • Educação ambiental junto à comunidade.
  • Estágios, visitas técnicas e ações de extensão universitária.

A RPPN Porto Cajueiro possui área total de 20 mil hectares e já recebe atividades de pesquisa da Unimontes desde 2021, especialmente na Veredas das Pedras. O novo acordo ampliará os estudos para outras áreas da reserva, com foco na recuperação ambiental e valorização do patrimônio natural.

“A cooperação entre a Usina Coruripe e a Unimontes é de grande interesse para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao sertão, pois permite a aplicação de pesquisa científica na área da biodiversidade, além do treinamento de recursos humanos qualificados. Projetos com compromisso socioambiental e educacional são fundamentais para a preservação do patrimônio natural protegido pela RPPN”, destacou a professora Gilzeane Sant’Ana.

A parceria reforça o papel da Unimontes como referência científica e educacional em Montes Claros, ampliando a atuação da universidade em projetos de conservação e sustentabilidade no Norte de Minas.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Unimontes e Usina Coruripe

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