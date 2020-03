Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de março de 2020.

Montes Claros – Cidade de Montes Claros vai homenagear Zezé Colares

Montes Claros – Faleceu na manhã desta segunda-feira, 2, a folclorista e professora de História da Música e de piano, Maria José Colares de Araújo Moreira, popularmente conhecida como Zezé Colares, fundadora do Grupo Folclórico Banzé, que levou o nome de Montes Claros para todos os cantos do mundo.

Zezé Colares será a próxima homenageada do programa “Jardim para Borboletas”, vinculado ao projeto “Para Além das Prisões”, uma parceria da Prefeitura de Montes Claros com o Ministério Público Estadual de Minas Gerais que tem a finalidade de homenagear mulheres que são ou que foram influentes na nossa sociedade. As esculturas gigantes de borboletas são de autoria do artista Gu Ferreira, executadas com o apoio de reeducandos do sistema penitenciário. Os jardins são cuidados por pessoas em situação de rua.

A borboleta que irá homenagear Zezé Colares está sendo instalada na Praça Doutor João Alves, a Praça do Automóvel Clube, e deverá ser inaugurada ainda neste mês de março, juntamente com o jardim. Segundo o promotor de Meio Ambiente e mentor dos programas “Para Além das Prisões” e “Jardim para Borboletas”, Paulo César Vicente, “o objetivo do programa Jardim para Borboletas é homenagear as mulheres com trajetórias de vida de envolvimento com questões sociais, culturais, ambientais e educacionais, e o nome de Zezé Colares foi unanimidade, diante da sua importância para a cidade, especialmente para a cultura regional. Pena que não foi possível homenageá-la em vida”.

“A morte de Zezé Colares entristece e põe de luto não só a cidade de Montes Claros, mas todo estado de Minas Gerais, o Brasil e os meios culturais do continente que, em diversas iniciativas, testemunharam sua dedicação à cultura, através do Grupo Folclórico Banzé, que é o nosso maior orgulho, disseminando e ecoando a nossa arte e cultura para os quatro cantos do mundo”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Montes Claros, Paulo Ribeiro.

O prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, também lamentou a morte de Zezé Colares e disse que a cultura perdeu uma de suas maiores referências. “Zezé Colares era um ícone da nossa cultura que, através do Banzé, levou o nosso folclore para várias cidades do Brasil e do mundo. Mas fica seu legado de uma dedicação imensa à nossa tradição, que inspirou várias gerações. Seu trabalho vai ficar para sempre em nossas memórias”, declarou o prefeito.

PROGRAMA – Já foram homenageadas pelo programa a promotora Ana Heloísa Marcondes Silveira (Praça da Rodoviária); a enfermeira Antônia Colares, a “Tonha da Santa Casa” (avenida Mestra Fininha com Deputado Esteves Rodrigues); a doméstica Maria da Conceição Silva, a “Maria de Custodinha” (Trevo da Sion); a educadora Marina Helena Lorenzo Fernândez Silva (Praça da Rosa Mística); a religiosa Joana Maria Juliana Wandekeybus, a “Irmã Veerle” (avenida Deputado Esteves Rodrigues com Sidney Chaves); a educadora Yara Souto (futura Praça Yara Souto, no Todos os Santos); a musicista Clarice Sarmento (encontro da avenida Bio Lopes com a rua João Martins, no Grande Renascença) e a escritora Yvonne Silveira (Avenida São Judas Tadeu). As próximas homenageadas serão: Zezé Colares, Heloísa Sarmento e Dra. Príscila.