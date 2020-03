Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de março de 2020.

MRV abre seus canteiros de obras e escritórios para estudantes brasileiros

A MRV, empresa com 40 anos de atuação no segmento da construção civil, já realiza o agendamento para o Portas Abertas, programa de visitas monitoradas que tem o objetivo de possibilitar que estudantes do ensino superior e técnico do país vivenciem o dia a dia dos canteiros de obras e escritórios de uma grande empresa. As instituições de educação interessadas podem solicitar a visita por meio do site oficial do programa, no mrv.com.br/portasabertas.

Durante o programa Portas Abertas, os alunos podem conhecer de perto toda a transformação proposta pela MRV no segmento de habitação, conhecendo as inovações propostas pela companhia, métodos construtivos e tecnológicos diferenciados, além de vivenciar a rotina da obra e dos escritórios. Na visita são apresentadas aos estudantes a plataforma habitacional da companhia com iniciativas como a utilização da energia solar fotovoltaica, gestão de resíduos, iniciativas sustentáveis e os diferenciais do produto.

Em 2019, mais de 2.100 alunos, em cerca de 100 visitas técnicas, passaram pelos canteiros de obras e escritório da companhia. Com atuação em 22 estados, os encontros podem ser realizados nas 160 cidades brasileiras que a MRV tem atuação. Com essa ação, a MRV quer aliar teoria e prática para uma sólida formação acadêmica, inspirando estudantes a continuarem transformando a habitação no Brasil.

“O programa Portas Abertas é uma ótima oportunidade para que os estudantes conheçam de perto o dia a dia de uma empresa que se preocupa em transformar a vida de famílias em todo o Brasil. É um bom momento para fortalecer as relações a MRV e as instituições de ensino, além de apresentar a esses futuros profissionais as tendências e possibilidades do mercado. Temos muito a agregar para a formação profissional desses jovens”, fala Marcos Horta, diretor de desenvolvimento humano.

Sobre a MRV

Ao longo de 40 anos de história transformando a vida de milhares de pessoas por meio da casa própria, a MRV, maior construtora da América Latina, se tornou uma plataforma de soluções habitacionais capaz de fornecer a opção de moradia que melhor se adapte ao momento na vida dos brasileiros, seja com a aquisição de apartamentos prontos ou na planta, pela compra de um terreno em loteamentos completamente urbanizados pela Urba, ou mesmo alugando imóveis especialmente pensados, com inúmeros serviços, pela sua startup Luggo, totalmente digital e sem burocracia.