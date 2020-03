Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de março de 2020.

Boticário convoca grafiteiros de diversas regiões do país para o lançamento de Quasar Graffiti

Nove grafiteiros brasileiros, um lançamento simultâneo, 16 obras espalhadas pelo Brasil – este é o cenário que marca a chegada de Quasar Graffiti. A nova fragrância do Boticário traz o contraste e a energia pulsante das manifestações urbanas em um exclusivo Acorde Stencil, que combina notas amadeiradas, especiarias e a explosão do frescor da menta. A fragrância é fresca e versátil, ideal para ser usada no dia-a-dia, em qualquer ocasião. “Com esse lançamento reforçamos o DNA Fougere de Quasar, umas das grandes marcas de perfumaria do Brasil”, explica Diego Costa, gerente da Categoria de Perfumaria da marca.

Gabriela Maldonado, perfumista da Casa de Fragrâncias IFF, responsável por Quasar Graffiti, comenta que a inspiração para o desenvolvimento da fragrância foi a energia, luzes, cores e outros elementos únicos de uma grande cidade. “Quasar Graffiti traz uma alquimia para o homem jovem e moderno, que vive neste ritmo vibrante e intenso. A combinação de Sândalo e Patchouli complementam a expressão dessa masculinidade contemporânea, uma assinatura inovadora e atemporal, com notas olfativas vibrantes e um toque inesperado de menta”.

Para traduzir em cores e traços toda essa potência de acordes do lançamento, o Boticário convocou nove grafiteiros, talentos exponentes do movimento, de diferentes regiões do Brasil: Tito Ferrara em São Paulo, Rafa Mon no Rio de Janeiro, Eder Muniz em Salvador, Teo Armando no Recife, Rimon Guimarães em Curitiba, Camila Siren em Brasília, Almeida Luz em Fortaleza, Thiago Alvim em Belo Horizonte e Kelvin Koubik em Porto Alegre. O desafio: sob o tema “Coragem”, os artistas emprestaram sua arte, usando elementos locais, em obras gigantes que fazem referência ao frasco da fragrância e ficarão expostas por três semanas em lojas da marca.

Tito Ferrara, um dos artistas convidados, de São Paulo, conta que deixou de lado a carreira no design e na direção de arte para se dedicar unicamente à sua própria arte. Tito comenta que seu trabalho é muito focado em contar histórias, principalmente por meio de retratos, e explica suas inspirações; “(…) busquei trazer a coragem através de olhares, de posturas de pessoas fortes, confiantes. A ideia é que o público se identifique e consiga sentir essa coragem.”

Já para Camila Siren, que colore as ruas do Distrito Federal, coragem é “botar o que tem de melhor para fora”. Ela completa, “Coragem está no início, meio e fim de muitos dos meus processos de pintura. Vai dar certo? Será que vai ficar bom? E se? E se? Quantas coisas deixei de fazer por medo? Bastou uma pequena iniciativa para desencadear momentos lindos e poderosos. Ter coragem é sobre eu ser verdadeira comigo mesma e traçar o meu próprio caminho.”

Campanha e ativação

Criada pela Almap, a campanha para TV que lança Quasar Graffiti estreou no intervalo do Fantástico. Protagonizada por grafiteiros reais, a campanha segue o conceito “Expresse sua coragem” e volta-se ao universo da arte urbana, cujas intervenções exigem coragem de quem as produz, ao mesmo tempo que são elas próprias responsáveis por formar e construir artistas e criadores. O filme da campanha ainda mostra como a expressão por meio do grafite está e esteve presente nos anseios e momentos de coragem de diferentes episódios e contextos marcantes da história. E afirma: “Deixe a coragem criar você”. A produção é da Stink.

O conceito foi materializado em uma grande ativação realizada pela agência SoWhat, que levou para as vitrines de lojas de 9 estados brasileiros reproduções gigantes de embalagens do Quasar Graffiti personalizadas pelos grafiteiros convidados. No Rio, a artista Rafa Mon fará a personalização de uma das vitrines em tempo real nesta segunda-feira (17), reforçando o lançamento. Para levar a experiência para o maior número de pessoas, a agência também desenvolveu uma tinta spray especial que, após usada, reproduz a fragrância original do lançamento. A novidade será distribuída em uma bag exclusiva e personalizável para diversos artistas e influenciadores, que serão convidados a “expressar sua coragem” e dividir sua arte nas redes sociais.

O lançamento, com fórmula vegana, já está disponível nas lojas, e-commerce e revendedoras.

Locais onde as obras estarão expostas:

SP – Aeroporto Congonhas, Aeroporto Guarulhos, Shopping Pátio Paulista, Shopping Villa Lobos, Shopping Morumbi e Shopping Vila Olímpia;

RJ – Shopping Leblon, Shopping Rio Sul e a loja da Rua Visconde de Pirajá; Salvador – Shopping Barra;

Recife – Shopping Rio Mar; Curitiba – Aeroporto Afonso Pena;

Brasília – Parkshop Brasília;

Fortaleza – Shopping RioMar Fortaleza;

Belo Horizonte – Shopping Pátio Savassi;

Porto Alegre – Shopping Iguatemi.

Serviço:

Quasar Graffiti Desodorante Colônia, 100 ml

Preço: R$109,90

Família Olfativa – Fougére Cítrico

Saída: Bergamota, Abacaxi e Menta

Corpo: Cravo, Cardamomo, Gerânio, Muguet, Cachaça Cravinho, Acorde Stencil

Fundo: Sândalo, Âmbar, Musk, Vanilla, Patchouli

Quasar Grafitti Shower Gel, Cabelo e Corpo, 200g

Preço: R$27,90

Boti Recicla

Por meio de seu programa de logística reversa – o maior do país em pontos de coleta – O Boticário recolhe e destina para reciclagem as embalagens pós-consumo. Todas as mais de 3.700 lojas da marca estão preparadas para receber e direcionar esse resíduo para cooperativas homologadas.

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), a marca tem a maior rede franqueada de cosméticos do país com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados. Presente em 15 países, há mais de 40 anos desenvolve produtos com tecnologia, qualidade e sofisticação – seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Comprometido com a beleza das pessoas e do planeta, O Boticário não realiza testes em animais e investe na melhoria contínua de produtos e processos para torná-los cada vez mais sustentáveis.